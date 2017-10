La mesa del Parlament admet a tràmit la resolució que "constitueix la República"

La mesa del Parlament ha admès a tràmit la resolució que "constitueix la proclamació de la República". Hi han votat a favor els membres de Junts pel Sí (la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Ramona Barrufet, Anna Simó i Lluís Guinó) i s'hi han oposat els membres de Catalunya Sí que es Pot (Joan Josep Nuet), Ciutadans (José María Espejo-Saavedra) i el PSC (David Pérez).

La reunió ha començat vora les 11.00 h després que Junts pel Sí i la CUP demanessin pròrroga per presentar les propostes de resolució al registre. Ara, fins a les 12.15 h, hi ha temps per presentar propostes de transacció. El ple començarà a les 12.30 h. La majoria independentista ha pactat un text en què s'afirma que es "constitueix la República Catalana com a estat independent i sobirà". La declaració d'independència la fan en el preàmbul de la proposta de resolució, mentre que la part dispositiva insta el Govern a "dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la llei de transitorietat".

La resta de propostes de resolució també s'han admès a tràmit. Van des de la petició de convocatòria d'eleccions al Parlament fins a la dimissió del vicepresident, Oriol Junqueras. El PP, per exemple, ha presentat una proposta de resolució en què insta el Govern a "desistir del desafiament a l'estat de dret" perquè, en cas que persisteixin, els plans independentistes "obligaran a l'aplicació de les mesures de l'article 155". Els socialistes, per la seva banda, demanen a l'executiu que iniciï els tràmits per reformar la Constitució en sentit federal i desplegar mesures de l'Estatut.