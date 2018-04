"Com pot ser que qui ha estat la segona autoritat del país ara sigui a la presó?", la carta de Torrent a Forcadell

"Escric això i t'imagino asseguda on sóc jo ara. Et veig fent de presidenta. I automàticament després penso on ets ara". El president del Parlament, Roger Torrent, ha escrit aquesta tarda una carta per a la seva predecessora, la presidenta Carme Forcadell. Des de l'escriptori del seu despatx al Parlament, "aquest que, fins fa molt poc, era el teu", li recorda, el president del Parlament escriu a Forcadell quan ja es compleixen 13 dies que dorm a una cel·la de la presó madrilenya d'Alcalá-Meco. Una cel·la que Torrent imagina amb una "sensació de fredor i abisme".

"Com pot ser que qui ha estat la segona autoritat del país ara sigui a la presó. Com pot ser?", es pregunta Torrent en una extensa missiva publicada en el seu compte de Facebook i que en els propers dies arribarà en mans de Forcadell. Així mateix, el president del Parlament reconeix que l'empresonament de Carme Forcadell, però també dels altres vuit presos polítics, és "sobretot el fracàs de la política". En un to molt personal, Torrent lamenta que mai hauria "imaginat viure tot això" ja que havent nascut el 1979 "hi ha coses que donava per sentades" i que ara, assegura, "ens cal reivindicar".



En la missiva, Roger Torrent també ha dedicat unes ratlles a la consellera de Benestar i Treball Dolors Bassa, i ha demanat a Forcadell que li transmeti que ha visitat Verges i seguit el curs del Ter. "El paisatge l'espera. El país us espera", ha afegit. A banda, el president li ha assegurat que "cada vegada hi ha més gent que és conscient de la injustícia ignominiosa" que suposa el seu empresonament. "Sortireu, perquè aquesta injustícia acabarà i la democràcia i la política s'acabaran imposant", ha sentenciat.