Qui són els dos diputats de Vox per Catalunya?

Vox ha obtingut dos diputats a Catalunya. A Ignacio Garriga, que el 28 d’abril es va convertir en el primer diputat ultradretà i negre de la història de Catalunya, l’acompanyarà Juan José Aizcorbe, que ha sigut advocat de la família Franco.

Ignacio Garriga (Sant Cugat del Vallès, 1980) és odontòleg i pare de cinc fills. És fill de Rafael Garriga Kuijpers, un enginyer industrial que va fer fortuna en el món de la fotografia i que tenia relacions amb el nacionalisme flamenc, i Clotilde Vaz de Concicao Morlay, nascuda a Guinea Equatorial quan era una colònia espanyola. Per als que se sorprenen que una persona de pell negra sigui la cara visible de la formació xenòfoba a Catalunya, assegura: “Com a catòlic no tinc problemes amb les races, tant me fa que siguin xinesos, grocs, negres o blancs, sempre que vinguin a Espanya de manera ordenada”. Garriga és el cosí de Joan Garriga Doménech, exdirigent de Plataforma per Catalunya i actual president de Vox a Barcelona.

Juan José Aizcorbe (Barcelona, 1959) és advocat i administrador concursal i forma part del bufet Milans del Bosch Abogados de Madrid. Va ser l’advocat de la família Franco en un plet contra l’Ajuntament de Santiago de Compostel·la per la propietat de dues estàtues de la catedral de Santiago. Als anys 80 va recórrer les lleis d’immersió lingüística de Catalunya. També ha sigut conseller delegat d’Intereconomía i ha treballat per al grup Vocento. També havia format part del patronat de la Fundación Concordia, presidida per Aleix Vidal-Quadras. Fins al 1992 va ser dirigent del partit Juntas Españolas, i el 1995 va passar al Partit Popular. El 1998 va liderar el Partido Demócrata Español a Catalunya. Va fitxar per Vox al març.