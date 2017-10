El subdelegat del govern espanyol diu als cònsols que l'independentisme hauria de treure 90 diputats el 21-D

Aquesta tarda ha tingut lloc una nova reunió -convocada un altre cop d'un dia per l'altre- de la Delegació del govern espanyol amb el cos consular a Barcelona. Aquest cop el motiu era explicar als cònsols els motius i l'abast de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, i respondre els dubtes de com els afectarà a ells des del punt de vista diplomàtic.

En aquesta reunió, segons ha pogut saber l'ARA, hi han intervingut el subdelegat del govern espanyol a Barcelona, Emilio Ablanedo, i quatre càrrecs del ministeri d'Exteriors que han vingut expressament des de Madrid. De cònsols, hi han assistit uns 75 dels 98 que hi ha. Aquesta mateixa reunió ha tingut lloc al matí a la capital espanyola amb els ambaixadors.

Emilio Ablanedo els ha explicat l'argumentari habitual del PP i el govern espanyol sobre els motius del 155: "No hi havia cap més solució per restaurar la legalitat i la Constitució a Catalunya".

En el torn de preguntes, en el qual només han participat els cònsols dels EUA, Txèquia, Àustria i Gàmbia, li han preguntat a Ablanedo què passarà si a les eleccions del 21-D surt el mateix resultat que el 27-S, i ell ha explicat que "per canviar les lleis caldrien 90 diputats" i que no n'hi hauria prou amb majoria absoluta. També li han preguntat per si l'Estat limitarà els programes electorals dels partits, i la resposta del subdelegat ha sigut un pèl ambigua: "No es limitaran els programes electorals perquè s'entén que tots respectaran la llei i la Constitució".