El jutjat ja havia tancat el cas de Girona abans de les detencions

Continua la polèmica per la detenció de 16 persones, sense ordre judicial i entre les quals dos alcaldes i un fotoperiodista, per suposadament haver participat en el tall de les vies de l’AVE a Girona l’1 d’octubre del 2018, amb motiu de l’aniversari del referèndum. L’atestat policial d’aquelles detencions, al qual ha tingut accés l’ARA, recull que el jutjat d’instrucció 4 de Girona, encarregat del cas, ja l’havia donat per tancat quan la Policia Nacional va decidir iniciar el procés d’identificació i les posteriors detencions, que es van produir dimecres passat, dia 16.

Concretament, el document explica que el jutjat va informar la Policia Nacional que havia resolt el “sobreseïment provisional de la causa” que tenia oberta pel tall a les vies ferroviàries “per manca d’autor conegut”, perquè no tenia constància que els Mossos d’Esquadra haguessin pogut identificar cap de les persones responsables dels fets.

Les explicacions del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre l’operació van ser inicialment que “va ser dirigida per un jutge i coordinada per un fiscal”, i posteriorment va matisar que un jutge l’havia “supervisat”. Una tesi similar a la que va exposar ahir la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, en una entrevista a TV3, quan va afirmar que el jutge “estava al cas de les detencions”.

En aquesta mateixa entrevista, la delegada també va negar que no es deixés entrar l’advocat d’un dels detinguts, Benet Salellas, perquè parlava en català. Segons Cunillera, “l’agent era un policia de reforç que no viu a Catalunya”, però va puntualitzar que, si no el va deixar entrar, no va ser perquè parlés català, “sinó perquè ell no representava cap detingut”. Unes declaracions, però, que també contradiuen l’atestat policial, que fa constar que es va detenir l’alcalde de Verges, Ignasi Sabater, a les 8 del matí i que, quan va arribar a comissaria a les 9 del matí, va designar Salellas com el seu advocat.

“L’atestat demostra que jo tenia dret a entrar a atendre els detinguts des de les 9 del matí, però no se m’hi va deixar accedir fins a quarts de 12”, va denunciar l’advocat Benet Salellas, que també va criticar l’operació policial. “Fa més la impressió que busca una excusa per practicar unes detencions, i no pas que respongui a una activitat de suport al jutge i a una investigació policial”.

Per aquesta raó els advocats dels detinguts estan estudiant quines accions legals poden emprendre, inclosa la denúncia de la Policia Nacional. “Mai un delicte de desordres públics pot justificar una detenció i encara menys amb una investigació de tan mala qualitat”, va criticar l’advocat, que ho va justificar: “L’únic que fan és fer un collage de fotos de possibles sospitosos i de persones que apareixen a les gravacions de seguretat de l’estació”.

Iniciativa de la Policial Nacional

A més, l’atestat policial recull que va ser la brigada provincial de policia judicial de Girona la que va decidir investigar el tall de les vies de l’AVE -i, per tant, no va ser per cap ordre del jutge- com a part de les activitats que té atribuïdes aquesta unitat a la demarcació de Girona, que inclouen la investigació d’infraccions penals comeses en aquest territori.

Així, l’informe relata que, quan el cos policial va tenir coneixement del tall a les vies, van decidir fer “totes les gestions per aclarir els fets i identificar-ne els possibles autors”. Amb aquest objectiu, la Policia Nacional va demanar a Renfe i Adif un informe amb els detalls de la protesta, com la durada de la interrupció ferroviària, el nombre de trens i viatgers afectats, la quantificació i descripció dels danys produïts a les instal·lacions ferroviàries i si en algun moment hi va haver risc per a les persones o els béns.

Els 16 detinguts estan citats a declarar al mes de març amb l’acusació de desordres públics per haver participat, suposadament, en el tall que es va fer a les vies de l’AVE a l’estació de Girona.