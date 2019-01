Es tripliquen les denúncies d'odi per orientació política en un any a Catalunya

L'1 d'Octubre i la situació política de Catalunya han fet augmentar de manera exponencial les denúncies per discriminació ideològica a Catalunya els últims dos anys. El primer avís el feia la memòria de delictes d'odi del 2017 del servei especialitzat de la Fiscalia de Barcelona. Segons aquest document, el ministeri públic havia rebut durant aquell any un 124% més de casos per discriminació ideològica a tot Catalunya respecte al 2016. La segona dada l'ha ofert el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una compareixença a la comissió d'interior del Parlament aquest dimecres a la tarda: l'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre el triple de denúncies per discriminació ideològica que l'any 2017.

Segons les dades presentades per Buch al Parlament, el 2018 s'han presentat 326 denúncies per delicte d'odi per orientació política, mentre que l'any 2017 van ser 121. El conseller d'Interior no ha donat el total de denúncies pels diferents motius de discriminació que es van presentar l'any passat, però sí que ha ofert una xifra comparativa: les denúncies presentades per LGTBIfòbia van ser 547. Aquesta mena de discriminació i el racisme continuen sent els delictes d'odi més denunciats, però la xifra de denúncies per discriminació ideològica ja no se situa tan lluny de les primeres posicions, en contra del que havia passat fins ara.

De fet, el balanç delictiu dels Mossos d'Esquadra de l'any 2017 ja apuntava en aquesta línia. Aquell any la policia catalana ja havia detectat un increment del 111% de denúncies per discriminació ideològica presentades, el doble que l'any 2016. El 2018, segons les dades avançades per Buch, el nombre de denúncies és molt superior.

Les denúncies per discriminació d'origen polític són també els delictes d'odi que més augmenten. L'increment entre les denúncies presentades per aquest motiu el 2018 respecte al 2017 és del 169%. Segons les dades facilitades per Buch, les denúncies per discriminació per orientació sexual també han augmentat entre el 2017 i el 2018, amb un increment del 37%.

Neutralitat

Buch ha comparegut al Parlament per parlar, entre més aspectes, de les agressions feixistes, i ha volgut deixar clar que els Mossos no actuen segons una ideologia política, sinó seguint el principi de "la neutralitat i la imparcialitat" i depenent del que marca la llei. "Els Mossos són conscients que es poden trobar davant de fets reprovables èticament o moralment, però s'han d'ajustar a l'ordenament jurídic vigent", ha remarcat.