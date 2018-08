Els manifestants unionistes agredeixen dues persones en la concentració al Parc de la Ciutadella

"Viva España" i "Puigdemont a prisión" han sigut els primers càntics que s'han sentit a les portes del Parc de la Ciutadella en la manifestació convocada per Cs en suport a la dona presumptament agredida dissabte passat mentre retirava llaços grocs. Aparentment tranquil·la, la concentració, que ha reunit centenars de persones, ha virat ràpidament cap a un clima de tensió quan una persona s'ha acostat a la zona i ha cridat "Fora feixistes!" als concentrats. La reacció dels assistents ha sigut agredir-lo amb empentes i puntades de peu, cosa que ha provocat la intervenció de la Guàrdia Urbana, que se l'ha endut.

Els crits de "Fora, fora" han protagonitzat les proclames dels assistents, que també han focalitzat el seu enuig en els professionals de TV3. En aquest moment, un grup de tres persones han increpat amb vehemència un càmera de Telemadrid pensant-se que era de la televisió pública catalana, que els ha recriminat la seva actitud. "No soc de TV3, però si ho fos, què?", ha dit. Els Mossos d'Esquadra s'han emportat el càmera després que rebés un cop de puny al cap. Aleshores s'han sentit crits de "Fora Mossos" i algun retret d'actuar com una "policia política", seguint així el discurs que ha abanderat Cs.

Preguntada per aquestes agressions, la líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha rebutjat l'actuació dels concentrats. "Condemnem totes les agressions i no tenen cap justificació", ha asseverat, tot i que ha avisat que "no tenia coneixement" dels fets. Després dels incidents, els manifestants han acomiadat un furgó els Mossos amb crits d'"Aquesta policia no ens representa" i "On éreu l'1-O?". Després han fet sonar l'himne espanyol i el "Que viva España" de Manolo Escobar.

La "fractura social" i la convivència

Malgrat els fets ocorreguts en la manifestació convocada per Cs, Arrimadas i el president del partit taronja, Albert Rivera, han responsabilitzat el Govern de Quim Torra i el Procés de la "fractura social" i el "trencament de la convivència". Rivera ha demanat al president de la Generalitat que retiri la simbologia groga de l'espai públic. Sobre els motius pels quals el partit taronja ha convocat aquesta concentració i no ho ha fet per l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs, Arrimadas ha insistit que condemna aquell episodi, per bé que ha criticat el Govern de "dubtar ara" de l'orientació ideològica del suposat agressor de dissabte passat. "He vist mofes, treure ferro i dir que no era per qüestions polítiques en el cas de la Lídia", ha assenyalat.

També ha fet acte de presència a la manifestació la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, que ha centrat la seva crítica en la Moncloa. "Tenim davant un PSOE amic i còmplice dels independentistes", ha afirmat Montserrat, que ha acusat Pedro Sánchez de "deixadesa de funcions" en la "defensa de la llibertat i la convivència".