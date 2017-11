La Intersindical CSC convoca una vaga general per al pròxim 8 de novembre

La Intersindical CSC, un dels sindicats que va participar en l'última vaga del 3 d’octubre, ha convocat nova vaga general per al pròxim 8 de novembre. Des de l’organització de treballadors, asseguren que la vaga respon únicament a "motius laborals" i que en cap cas "no té relació amb les detencions dels consellers de la Generalitat". Així ho ha assegurat Marc Salles, portaveu de la Intersindical CSC. De fet, Salles ha recordat que "a Espanya, les vagues polítiques estan prohibides".

Des del sindicat denuncien la precarietat laboral i la sortida de la crisi que es planteja, vista com "un engany" per Carles Sastre, secretari general del sindicat. A més, Sastre també ha criticat el decret llei que va aprovar el Congrés de Diputats, que facilitava la sortida de les seus socials de les empreses catalanes. "El decret afecta l’ocupació i l’economia en general", ha assegurat Marc Salles.

A part de la convocatòria de vaga general, la Intersindical CSC, juntament amb la sectorial d’administració pública de l’ANC, ha anunciat l’inici de la campanya ‘Del 155 a la República’. La iniciativa pretén organitzar assemblees als centres de treball de la Generalitat de Catalunya perquè els treballadors de l’administració sàpiguen com actuar després de l’aplicació del 155. A més, la iniciativa vol ser una forma de "rebuig" davant l’aplicació d’un article "que atempta clarament contra el dret a decidir", segons la Intersindical CSC. A partir de les 14.00 h, el sindicat obrirà una web on s'inclourà un formulari d’adhesió i un manifest al qual els treballadors podran donar suport.

Finalment, la Intersindical CSC ha anunciat que durant les pròximes hores se celebrarà una reunió que agrupi el màxim nombre d’agents sindicals per dissenyar com es gestionarà la celebració de la vaga. Des d’Intersindical, esperen que els sindicats majoritaris també se sumin a la iniciativa. De fet, el portaveu de la Xarxa de Sindicalistes per la Independència, Juanjo Morales, ha assegurat que "moltes bases de la UGT secundaran la vaga". A banda del dia 8 de novembre, el sindicat no ha especificat si les accions de protesta es prolongaran el 9 de novembre, coincidint amb la declaració dels membres de la mesa del Parlament. "Depèn de com evolucioni la situació, decidirem com actuarem", ha conclòs Salles.