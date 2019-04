Arrecerar-se del vent en un xiringuito de platja

La cita era al Passeig Marítim de Castelldefels, davant de l'estàtua de Lorenzo Quinn. Des d'allà, Cayetana Álvarez de Toledo havia de fer un passeig vora la platja de la ciutat acompanyada per l'exalcalde de la ciutat i candidat a les municipals, Manuel Reyes, i d'altres dirigents del partit, com el secretari general popular, Dani Serrano. El fort vent que bufava, però, amenaçava de trencar la imatge d'un passeig tranquil d'un dia assolellat de campanya electoral. Els populars havien triat el pitjor lloc i el pitjor dia per passejar vora el mar. "De mitjana a Castelldefels tenim 360 dies de sol a l'any, però avui ha estat l'excepció", ironitzava Reyes.

I sí, el temporal de vent altera els plans. Els populars decideixen escurçar la caminada i atendre els mitjans de comunicació sota cobert. Avisen la candidata popular del canvi d'ubicació i la seva furgoneta arriba uns metres més avall de l'estàtua de Lorenzo Quinn. Baixa del vehicle i saluda la desena de membres del partit que l'han anat a rebre. Abans de començar el passeig, torna al vehicle i recupera un exemplar de la Constitució Espanyola que, amb el vent esmunyint-se per tots els racons, s'havia oblidat d'agafar.

La candidata popular, amb la Carta Magna a les mans, camina, entre ràfegues de vent, al llarg d'uns metres del Passeig. Dues persones se li acosten, les saluda breument. El vent comença a incomodar-la a ella i a tots els que l'acompanyen. La comitiva s'endinsa a la platja a través de la clàssica passarel·la de fusta que els porta fins a un xiringuito solitari que porta per nom 'Iguana'.

És el destí promès per arrecerar-se del vent i on l'esperen una vintena de militants. Però l''Iguana' no aconsegueix l'objectiu. Les parets són lones de plàstic que no cobreixen tots els laterals del xiringuito i el vent s'hi escola. Álvarez de Toledo ha d'atendre els mitjans de comunicació sense deixar enrere la ventada. I sense la comoditat a la què estan acostumats els dirigents i militants populars. La comoditat dels hotels de quatre estrelles on acostumen a fer els principals actes de campanya. L''Iguana' no és d'aquest tipus d'hotel i els populars no trigaran a marxar un cop els periodistes hagin acabat de preguntar. La candidata popular, això sí, s'ho agafa amb humor: "El PP lluitant també contra el vent".