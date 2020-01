Els xocs entre socis de Govern al Parlament

30-01-2018

Torrent va ajornar el ple d’investidura de Puigdemont

Passaven pocs minuts de les deu del matí quan el president del Parlament, Roger Torrent, va comparèixer de manera extraordinària a la sala d’audiències de la cambra catalana per anunciar que el ple d’investidura de Carles Puigdemont quedava ajornat. Després d’haver-lo nomenat candidat, Torrent no es va arriscar a permetre la votació al ple del líder de JxCat perquè el Tribunal Constitucional havia suspès de forma cautelar el seu nomenament com a candidat a la investidura. “El ple se celebrarà un cop assegurem un debat d’investidura efectiu i amb garanties”, va dir llavors. L’anunci, que es va fer poques hores abans que comencés el ple, a les tres de la tarda, va provocar la primera crisi entre els dos socis de govern, ja que JxCat va acusar els republicans d’actuar de manera unilateral. Després d’allò, però, la majoria del Govern va pactar presentar altres candidats –Jordi Sànchez, empresonat, i Jordi Turull, a qui el Suprem va tancar a la presó entre debats d’investidura– fins a arribar a l’actual president, Quim Torra. A hores d’ara, encara hi ha membres de JxCat que no perdonen aquella decisió al president del Parlament i consideren que, en aquell moment, JxCat s’hauria d’haver “plantat” i no presentar més candidats. Encara que això hagués propiciat noves eleccions.



02-10-2018

ERC i JxCat divergeixen sobre la suspensió dels presos

La suspensió dels diputats processats per rebel·lió, dictada pel jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, va marcar un abans i un després en les relacions entre JxCat i ERC, que discrepaven sobre com aplicar el dictamen a la cambra. Després de mesos de tibantors, el ple del Parlament va acabar votant una resolució, el 2 d’octubre del 2018, que contenia un mecanisme perquè els partits poguessin designar un altre membre del grup parlamentari, per substituir els presos polítics i així mantenir les majories a la cambra. El Parlament, per tant, va acatar de facto la suspensió de Llarena. Però, tot i que ERC va fer ús d’aquesta resolució perquè el diputat Sergi Sabrià exercís el vot de Raül Romeva i Oriol Junqueras a la cambra, JxCat no ho va fer perquè considerava els seus quatre diputats “no suspesos”, inclòs l’expresident Carles Puigdemont. La polèmica s’havia arrossegat des del juliol, quan es va produir el xoc sobre la qüestió. JxCat havia acusat ERC d’aliar-se amb el PSC i “incomplir” un suposat acord per deixar Puigdemont al marge de la suspensió, i ERC va dir a JxCat que havia “mentit de manera desmesurada”. La crisi va ser de tal magnitud que va obligar el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, a comparèixer plegats per rebaixar la tensió.