L'abat de Montserrat fa una crida a la unitat per a la "reconstrucció social" després de la pandèmia

La crisi que ha provocat la pandèmia del coronavirus serà dura i requereix unitat per aconseguir la "reconstrucció social" i evitar que creixin les bosses de pobresa i marginació. L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha fet una crida als partits polítics a superar divisions i cooperar per un objectiu comú: "És el moment de sumar sense renunciar a la diversitat legítima", ha dit, en referència als diferents programes, visions i posicionaments que puguin tenir les forces polítiques.

La crisi econòmica, laboral i social que provocarà la pandèmia obliga a treballar posant el benestar de les persones per sobre de tot, ha dit Soler en una entrevista que s'emetrà aquest vespre a les 21.45 h a les televisions locals i que dilluns podrà veure's a la web de l'Abadia amb motiu de la festa de la Mare de Déu de Montserrat.

La festa de Montserrat serà forçosament insòlita aquest any. Segurament des de la Guerra Civil cap 27 d'abril havia sigut celebrada només per la comunitat de monjos en soledat. Ni peregrins en la vetlla tradicional, ni la basílica plena a la missa del dia 27, ni el cant de l'Escolania al migdia seran possibles per les mesures de confinament que ha forçat la pandèmia. Soler ha reivindicat que, malgrat tot, els monjos aquests dies estan en contacte amb la gent: "Són molts els que truquen buscant suport personal per guarir ferides i tenir esperança".

Un cop superada la fase més crítica del coronavirus, l'abat s'imagina encara uns mesos amb limitacions pel que fa als visitants i peregrins a l'Abadia. "No serà la Montserrat d'abans, però seguirà sent un lloc d'acolliment, diàleg, reflexió i veneració de la Mare de Déu", ha subratllat.

Una societat més "humana"

Un efecte col·lateral positiu de la pandèmia del covid-19, segons Soler, és la solidaritat i generositat que ja s'ha vist en molts ciutadans aquests dies per ajudar els altres. "A bona part de la població, l'humanitzarà", ha dit l'abat, que ha destacat l'abnegació amb la qual treballen no només els professionals de la sanitat sinó també moltes persones d'entitats socials, comunitats religioses i capellans aquests dies.

Sobre la preparació del Mil·lenari de Montserrat el 2025, Soler ha explicat que els preparatius van a bon ritme perquè sigui no només una celebració festiva amb actes culturals i religiosos, sinó perquè serveixi per "renovar la vida interna de la comunitat" de monjos benedictins de Montserrat. Ha destacat la importància d'arribar als 1.000 anys d'història "en continuïtat".

L'Abat reconeix que el paper de Montserrat i de la comunitat ha canviat amb els anys. Malgrat l'evolució normal dels temps, ha lamentat que als més joves potser els sigui desconegut "què és Montserrat i què ha fet pel país". "Ha deixat de ser un referent per a les noves generacions, tot i ser encara una veu escoltada i també criticada, esclar, depenent de les visions", ha dit. Soler ha fet una crida a no deixar que el "desconeixement" del fet cristià faci perdre als més joves un coneixement clau per entendre l'origen de molts aspectes de la cultura i les tradicions a Catalunya.