Ada Colau: "Els grups que votin en contra de la connexió del tramvia hauran de donar explicacions als seus votants"

La presentació de la nova flota d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha servit aquest divendres a l'alcaldessa Ada Colau per recriminar als grups de l'oposició la seva obstrucció al pla d'ampliació del tramvia. "Convido tots els partits que s'han compromès amb el transport públic a pensar en la ciutat i no en les eleccions", ha dit Colau. "Aprovar el pla és una qüestió de voluntat política. La ciutadania no entendria que aquest acord no es produís al plenari, quan ja es produeix en els programes de molts partits". "Els grups [que votin en contra del pla] hauran de donar explicacions als seus propis votants, ja que es va presentar amb aquest programa", ha assegurat.

L'alcaldessa de Barcelona ha reiterat que l'aprovació del pla del tramvia "és una qüestió de sentit comú" i que "no és una qüestió partidista ni ideològica". "No és un projecte de ningú, és un projecte de ciutat i de tota l'àrea metropolitana", ha dit Colau, que ha recordat que la connexió del tramvia és una demanda que també s'estén entre les universitats de banda i banda de la ciutat, entre els veïns i comerciants i entre els "milers de ciutadans que ens reclamen que fem mesures concretes contra la contaminació".

En aquest sentit, Ada Colau ha insistit a dir que la feina tècnica ja està feta i que hi ha consens veïnal. "Hi ha temps fins al plenari per fer els aclariments que calgui; però hi ha prous grups al ple per aprovar el projecte. Molts estem a favor de reduir la presència de cotxes a la ciutat. Només cal voluntat política".

La nova flota d'autobusos

Les declaracions de l'alcaldessa s'han produït durant la roda de premsa de presentació de la nova flota d'autobusos híbrids de TMB. En total, l'ens metropolità es modernitza amb 76 unitats noves: 62 cotxes híbrids i 14 de gas natural comprimit. Entre les incorporacions a la flota destaquen els vuit primers híbrids (amb motor elèctric i dièsel) de dos pisos per al Bus turístic de Barcelona.

Ada Colau ha destacat la gran inversió que han suposat aquestes noves adquisicions i ha recordat que l'actual govern municipal ha augmentat en un 250% la despesa en transport públic de l'anterior legislatura. TMB ha xifrat la despesa en 32,5 milions d'euros mentre que, segons Colau, la inversió en aquest àmbit de l'executiu de Xavier Trias l'any 2014 va ser de 0 euros.

La presidenta de TMB, Mercedes Vidal, que ha acompanyat a l'alcaldessa en la presentació dels nous vehicles, ha indicat que part dels nous autobusos substituiran els ja obsolets; mentre que d'altres ampliaran la flota. Vidal ha indicat que les noves adquisicions denoten que el transport públic i sostenible és una prioritat per a l'executiu i ha definit la despesa com una "inversió en estat del benestar"

"Tenim sobre la taula una elecció clara i sensible, o més cotxes o més transport públic. Nosaltres ho tenim clar: més transport públic", ha conclòs Ada Colau; no sense abans criticar la manca d'inversió per part de l'Estat en matèria de transport públic.