Addicció a les drogues i Nadal: una mala combinació

Quan s’acabin aquestes festes és probable que algunes persones drogodependents hagin recaigut en el consum de la substància a la qual són addictes. Les festes de Nadal, juntament amb l’estiu, són un dels períodes de l’any en què més persones que estan en tractament per desenganxar-se, i fins i tot algunes que ja ho han aconseguit, tornen a consumir. Una realitat tant en el cas de les drogues legals i socialment acceptades, com l’alcohol, com en el de la cocaïna o l’heroïna.

Una de les primeres raons és l’associació entre festa i drogues, molt generalitzada. “Qualsevol activitat festiva fa augmentar el consum i, per tant, hi ha més risc de recaigudes”, explica el subdirector general de Drogodependències de la Generalitat, Joan Colom, que posa el focus en aquelles persones que estan en una fase inicial de rehabilitació, el moment més dur del tractament.

Amb tot, les recaigudes es poden evitar i les persones drogodependents poden treballar per controlar les temptacions de consumir.

L’alcohol és un convidat més

El consum d’alcohol està normalitzat a la societat i durant les festes de Nadal s’accentua. El Ramon és alcohòlic i reconeix que en aquesta època de l’any és més fàcil recaure. “Pots trobar a faltar gent i pots pensar que beure et pot animar. A més, en aquestes dates molta gent t’insisteix perquè beguis, fins i tot persones que saben que ets alcohòlic”, relata. Això suposa una dificultat, però saber-ho amb antelació permet treballar la resistència. “La persona ha de preveure les situacions de risc i aprendre mecanismes per fer-hi front”, assenyala Josep Rovira, representant de la Federació Catalana de Drogodependències.

Precisament per això, és important aprendre a dir que no. Rovira assenyala diverses opcions, com la possibilitat d’arribar a un acord amb la família o l’entorn més pròxim perquè no hi hagi alcohol als àpats. “En entorns sense persones de confiança, no cal dir sempre que ets alcohòlic”, puntualitza. El representant de la Federació planteja, per exemple, dir que s’està prenent un medicament no compatible amb el consum d’alcohol.

D’altra banda, el Ramon també reivindica la complicitat personal. “Tots els que participem en les reunions d’Alcohòlics Anònims sabem que podem trucar sempre als nostres companys en moments de debilitat durant les 24 hores”, diu. A més, també hi ha una opció mèdica: l’ús d’interdictors. Es tracta d’un medicament que provoca una reacció adversa a l’organisme si es barreja amb el consum d’alcohol.

L’alcohol, doncs, és una de les drogues sobre les quals cal parar més atenció durant aquestes festes. “Al gener és quan més gent entra a Alcohòlics Anònims. Tant gent que ha recaigut com persones que s’han adonat durant les festes que tenen un problema amb la beguda”, assegura. Beure, a més, pot generar més conseqüències en persones addictes a altres substàncies. “És un gran desinhibidor i et fa abaixar la vigilància. El consum d’alcohol pot fer venir ganes de prendre altres substàncies”, avisa Colom.

Més diners, més risc

A diferència de l’alcohol, la venda de cocaïna o heroïna és il·legal i el seu consum no està socialment tan acceptat. Per aquests motius, els contextos de consum són més limitats. Ara bé, l’arribada de les festes de Nadal també pot influir en les recaigudes. El José Manuel ha sigut consumidor d’heroïna i cocaïna. Fa molts anys que no en pren però assenyala clarament quin és el principal factor de risc que, segons ell, pot fet recaure les persones que estan en tractament i no viuen en situacions de marginalitat. “Són els diners. Si tens una feina i et fan regals... per Nadal en pots aconseguir més”, argumenta. El José Manuel també ha treballat com a terapeuta en tractaments de desintoxicació i considera important no precipitar-se a l’hora de permetre que les persones drogodependents tinguin un control directe sobre els seus diners. “Si en tens, només et cal saber on buscar la droga. És molt fàcil trobar-te algú del teu entorn amb heroïna o cocaïna”, diu.

A més, segons el José Manuel, la motivació per tornar a consumir durant les festes pot venir donada per la voluntat d’adaptar-se a un ambient concret. “Pots estar en una taula plena de persones que beuen alcohol i això et pot animar a beure o a consumir altres drogues. Tens ganes de posar-te al mateix nivell emocional que la resta i recórrer a substàncies que provoquin eufòria”, explica. Rovira insisteix en la importància de no relativitzar un consum puntual. “Pots pensar que només serà un dia i que controles però un lapsus puntual es pot convertir en una recaiguda”, conclou.