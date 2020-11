Adif licita la segona fase de les obres del nou accés ferroviari a la T1 del Prat

Un pas més per enllestir el nou accés ferroviari a la terminal T1 de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. Adif ha fet públic aquest dimecres que tira endavant la licitació de les obres per construir els accessos i les instal·lacions d'aquesta nova infraestructura, que es considera clau per enllaçar la capital catalana –i la resta de l'àrea metropolitana– amb l'aeroport a través del tren i en menys de vint minuts.

La gestora d'infraestructures espanyola remarca que "el nou accés generarà importants beneficis per a la mobilitat i accessibilitat amb transport públic" a l'aeroport. La licitació es fa per un valor de 81 milions d'euros i calculen que el termini d'execució serà de 24 mesos.

"Amb aquesta actuació es dona un impuls definitiu per a la posada en servei d'una infraestructura que serà estratègica en el futur esquema d'explotació de la xarxa de Rodalies de Barcelona", explica Adif al comunicat, en què remarca que l'obra "permetrà establir serveis directes de Rodalies a les dues terminals aeroportuàries des de Manresa i Maçanet via Barcelona mitjançant les actuals línies R2 i R4, i permetrà, a través seu, accedir a les restants línies de Rodalies i a la xarxa de metro de Barcelona".

Pols entre FGC i Renfe

La Generalitat va encarregar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la futura gestió del servei el 2017. Però el cert és que fins ara Renfe no ha renunciat a controlar aquesta infraestructura, perquè diu que les vies formaran part de l'actual traçat de la R2, que ja gestiona l'operadora espanyola amb el servei de Rodalies. Mentrestant, FGC manté el seu calendari, seguint el mandat del Govern, i ja a l'octubre va anunciar que començava els tràmits per comprar els trens de la nova R-Aeroport, com anomenaran el servei que arriba fins a la terminal.

Les previsions calculen que entre 7 i 9 milions de viatgers anuals es beneficiaran de la nova infraestructura ferroviària. La primera fase, amb una inversió estimada de 305 milions d'euros, va consistir en la perforació amb tuneladora del tram principal del nou accés.