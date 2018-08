Agents dels Mossos convoquen una concentració per demanar més plantilla i recuperar pagues

Agents dels Mossos d'Esquadra han convocat per al pròxim 17 de setembre al matí una concentració davant el departament d'Interior per protestar per les seves condicions laborals. La manifestació se centrarà, sobretot, a demanar un augment de la plantilla i recuperar pagues no cobrades, com algunes dels anys de les retallades i dels dispositius extraordinaris de l'any passat. El col·lectiu MosSOS, "sorgit del malestar" d'agents per "la deixadesa i la falta de compromís del Govern", s'ha reunit aquest dijous per primer cop amb tots els sindicats "representatius i no representatius". En la trobada s'ha "arribat a un acord d'unió i treball conjunt".

En un comunicat intern avançat per 'El Periódico', el col·lectiu ha reclamat "mesures per vetllar per la seguretat i posar fi a l'espoliació continuada". També han decidit comunicar "l'inici de les mobilitzacions a la resta de la taula de la funció pública", a la qual, "de manera vergonyosa", no poden accedir, per reivindicar el deute "perpetu" amb tots els funcionaris de la Generalitat. Les mobilitzacions es faran sense cap tipus de sigles d'organitzacions sindicals.

Per últim, MosSOS ha agraït "l'èxit" d'una altra acció, prevista també per al setembre, per oposar-se a les hores extres voluntàries, cosa que "ha suposat un sacrifici per a molts". Així mateix, el grup ha demanat que "no es prenguin represàlies envers els companys que han decidit fer-les, tot i que han sigut una minoria".