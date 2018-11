Taula per abordar els conflictes de menors i joves arran de l'agressió de Santa Coloma

La investigació per l'agressió sexual i l'apunyalament del cap de setmana a Santa Coloma de Gramenet ha obligat l'Ajuntament i el Govern a moure fitxa. Després que amb les detencions de diumenge es descobrís que hi havia dos menors desemparats que no estaven sota la tutela de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), el consistori i la Generalitat -representada pels consellers d'Interior i de Treball, Afers Socials i Famílies- han acordat crear una taula de treball per abordar els conflictes de la ciutat vinculats als menors i als joves. "La taula ha de permetre que els menors no se'ns escapin del sistema", ha explicat l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. Així mateix, aquest punt de trobada ha de servir per tractar els casos de joves "que poden estar dins la delinqüència potencial" i "generen problemàtiques", ha dit Parlon.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha insistit que els assumptes vinculats a la protecció dels menors no s'han de debatre a les juntes locals de seguretat, cosa que havia fet l'Ajuntament en les tres últimes reunions d'aquest àmbit. Malgrat que l'avís del consistori sobre els menors no va arribar a la DGAIA, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Hormani, hi ha volgut treure ferro i ha assegurat que "els circuits funcionen bé", encara que ha considerat que la taula de treball ha de permetre "analitzar casos concrets". "Hem tingut experiències prèvies en altres municipis de casos que generen una repercussió social molt gran i aquesta és la manera d'abordar-ho conjuntament", ha afegit El Homrani. La taula, que funcionarà de manera independent de les juntes de seguretat, tractarà "les dinàmiques de carrer" que, segons el conseller, "són molt complexes d'evitar quan la persona hi ha entrat".

Amb aquest punt de trobada també es pretén trencar l'estigma que s'atribueix als menors estrangers no acompanyats, coneguts com a MENA, així com a la presència de joves immigrants. "Que no s'associï la immigració amb la delinqüència i que es pugui actuar amb més eficàcia", ha defensat Parlon. El Homrani ha insistit que és "important intentar no estigmatitzar col·lectius". De fet, segons Buch, l'agressió sexual i l'apunyalament del cap de setmana, que van passar a la parada del metro de Can Peixauet (L9), "no tenen res a veure" amb els MENA.

"No sabem on paren"

Pel que fa als vuit joves majors d'edat que els Mossos d'Esquadra van deixar en llibertat dilluns després de comprovar que no havien participat en els fets investigats, l'alcaldessa de Santa Coloma ha explicat que el consistori desconeix on són actualment. "No els hem ofert una alternativa d'habitatge perquè no sabem ni on paren", ha dit Parlon, després que dilluns l'Ajuntament tapiés, amb el vistiplau de la propietat, els accessos a la casa on malvivien els nois a causa de les males condicions en què està.