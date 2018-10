Alcohol i festa a alta mar, una combinació ‘made in Barcelona’

Al Booze Cruise la barra lliure no és una manera de parlar. Al vaixell el servei d’alcohol és il·limitat i la gent demana begudes contínuament. Tot passa a escassos metres del Port Olímpic de Barcelona, d’on cada dijous i dissabte surten embarcacions plenes de joves disposats a passar una nit de festa i beure sense límits. L’any 2014, el fenomen dels booze cruise es va estendre per la costa mediterrània. Però la mort d’un jove en una d’aquestes festes a Eivissa va fer disparar totes les alarmes. Llavors, tant l’Ajuntament de Barcelona com els responsables del Port Olímpic van dir que prendrien mesures en contra d’aquesta activitat.

Avui, però, el control de l’activitat està en una espècie de buit legal que fa que el control balli entre diferents administracions. Quan el vaixell està amarrat al port i es duu a terme tota la part logística de la festa -venda del passatge o cues d’espera-és competència de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Ara bé, en el moment que l’embarcació ja és a l’aigua, passa a ser competència de la Guàrdia Civil.

Canvis en les promocions

Comprar per internet el passatge per a un booze cruise és senzill. Múltiples webs acaben redirigint l’usuari cap a les festes organitzades per l’empresa Stoke Travel, que duren 2 hores i costen 45 euros. Un cop a bord, unes 90 persones, la majoria turistes britànics, lluiten per mantenir la verticalitat sobre el vaixell, que navega a ritme de la música escollida pel discjòquei. A la barra s’hi serveix cervesa i sangria. Tot i que a l’entrada s’han repartit uns tiquets, no cal presentar res per poder accedir a la beguda. Els empleats animen la festa amb jocs i coreografies. Els moviments continus de l’embarcació, units a l’alcohol consumit, provoquen múltiples caigudes. Però quan el vaixell s’aproxima de nou cap al port la festa s’atura.

Stoke Travel és una de les empreses que organitza booze cruises a Barcelona. Té seu a la ciutat i es presenta com “l’agència de viatges de festa més gran del món”. Ja fa vuit anys que organitzen l’Original Boat Party a Barcelona. Segons l’operadora, només s’hi serveixen quatre consumicions per persona, a escollir entre cervesa, sangria reduïda amb suc de taronja i mimoses de cava.

Abans que aquest diari hi contactés, la web de la companyia i altres portals especificaven que la festa inclou “lliure circulació de cervesa i sangria”, fet que contravé directament la llei de prevenció de substàncies que poden generar dependència. Ara bé, un cop rebuda la trucada, aquests anuncis han estat substituïts per altres que parlen de “cupons de beguda”. Les festes comencen i acaben al Port Olímpic de Barcelona, però l’empresa que les gestiona, POBASA, ha declinat participar en aquest reportatge.

Veïns farts

Els grans afectats d’aquestes festes són els veïns de la Vila Olímpica, que reben els joves un cop han desembarcat. El president de l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, critica que el booze cruise acaba “promocionant una manera de fer que la ciutat no es mereix”. “Imagina’t, un grup de persones que va bevent pels carrers, pixant i fent soroll”, es queixa.

L’Ajuntament lamenta que la legislació actual no els permet actuar contra aquesta pràctica i reclama a les institucions implicades -l’Estat i la Generalitat- que passin a l’acció per evitar-la. El govern català, però, defensa que tampoc té capacitat per actuar sobre aquesta activitat.

Des de la Capitania Marítima de Barcelona apunten que no es té constància que aquestes activitats es produeixin a les seves instal·lacions i asseguren que actuarien si fossin casos en què la seguretat del passatge es veiés afectada. Pel que fa a la regulació en la prestació de viatges turístics, en l’últim concurs realitzat l’any 2015, l’Autoritat Portuària de Barcelona va incloure en el plec de condicions la prohibició expressa de realitzar festes com aquestes (les anomenades boat parties ). A més, durant el procés de consultes del concurs, un dels operadors interessats va preguntar explícitament sobre la possibilitat de realitzar festes a bord durant els serveis i la negativa va tornar a ser rotunda. Malgrat tot, els booze cruise continuen formant part de l’ecosistema turístic i de l’oferta de la ciutat de Barcelona als visitants.