Un detingut i dos denunciats pels aldarulls a Gràcia pel desallotjament d'un immoble ocupat

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona i han denunciat dues més per desordres públics durant els aldarulls d'aquest dijous al vespre al barri de Gràcia. Les protestes s'emmarquen en una manifestació de més de 200 persones que han recorregut els carrers del barri en protesta pel desallotjament -aquest matí- d'un immoble ocupat al número 154 de la Travessera dr Gràcia, conegut com 'Ca La Trava'.

Alguns dels manifestants han cremat contenidors i han fet destrosses en una immobiliària i una sucursal bancària i un pis turístic. La protesta ha començat a la plaça de la Virreina, a dos quarts de vuit del vespre, i ha acabat a la plaça del Raspall on s'ha produït la detenció. Els agents han explicat que l'arrestat per incendi portava pastilles encenedores al damunt.

540x306 Els Mossos han detingut una persona i n'han denunciat dues més / PERE VIRGILI Els Mossos han detingut una persona i n'han denunciat dues més / PERE VIRGILI

Els concentrats han cridat consignes com 'Ca La Trava són disturbis', 'mani qui mani serem ingovernables' i 'un desallotjament, una altra ocupació', entre d'altres, i han parat davant de l'antic Banc Expropiat, on han tirat contenidors i petards per incendiar.

Els Mossos d'Esquadra han seguit el recorregut dels manifestants des de les furgonetes policials, situades al darrera de la manifestació i els han dispersat després que causessin destrosses en locals i mobiliari urbà.

Al matí, durant el desallotjament de l'immoble, els Mossos han arrestat dues persones que aquesta mateixa tarda han quedat en llibertat amb càrrecs.