Alerten de l'augment de casos de VIH entre homosexuals que practiquen 'chemsex'

Experts en atenció sanitària per VIH i l'associació Stop Sida han alertat aquest dijous de l'augment de casos de VIH entre membres del col·lectiu gai que practiquen 'chemsex', el consum de drogues per mantenir sexe durant un llarg període de temps.

En una jornada informativa sobre sexe i drogues a la comunitat gai, l'entitat Stop Sida, dedicada a la prevenció del VIH i d'altres malalties de transmissió sexual, ha presentat els resultats d'un estudi, segons el qual el 65 % d'homes que practiquen 'chemsex' pateixen VIH i dos terços havien patit una infecció per transmissió sexual (ITS) en l'últim any.

Segons l'investigador de Stop Sida Percy Fernández Dávila, la pràctica del 'chemsex' no és recent ni actual, sempre ha existit, però "el més cridaner del fenomen és la diversitat de drogues que es consumeixen per a les relacions sexuals". L'enquesta de l'associació, en la qual han participat 26 usuaris, revela que, malgrat que el 'chemsex' s'associava a tres tipus de drogues (GHB, mefedrona i metamfetamina), les substàncies consumides són molt diverses. "No es pot dir que hi ha tres drogues majoritàries perquè la ketamina, per exemple, s'ha disparat en els últims temps i esmentar-ne només tres és disminuir la complexitat del fenomen", ha dit Fernández.

El doctor José Luis Blanco, de l'Hospital Clínic, ha manifestat la seva preocupació, sobretot, per "la freqüència, perquè és un nombre important de persones i no és una qüestió marginal ni minoritària". Al setembre, l'Ajuntament de Barcelona va incorporar per primera vegada la pràctica del 'chemsex' com un problema de salut pública i el 2016 va atendre 193 casos de consum problemàtic de substàncies per tenir sexe.

Segons Blanco, el 40 % dels pacients amb VIH que s'atenen a l'hospital practiquen 'chemsex' i hi "acudeixen per problemes derivats del consum de drogues, des de problemes d'addicció fins a afectació de l'esfera familiar o laboral i per malalties de transmissió sexual". Blanco ha demanat "posar en marxa més mecanismes" per actuar sobre el problema i aconseguir "tenir consciència que es tracta d'un problema real".

Segons Blanco, l'Hospital Clínic habilitarà una unitat especial a principis d'any per atendre "de forma oficial els aspectes derivats del 'chemsex': les ITS, els trastorns psiquiàtrics i la psicoteràpia".

L'estudi de Stop Sida ha constatat que el perfil dels homes que practiquen 'chemsex' és el del "policonsumidor, que pot consumir qualsevol mena de droga", ha explicat Fernández. L'aparició d'algunes drogues, com la metamfetamina, ha marcat un punt d'inflexió i és considerada "la més perillosa del món pel seu poder addictiu", que en el cas del 'chemsex' s'utilitza perquè treu la son i la fam i permet mantenir sexe durant diversos dies.

Més plaer i desinhibició

Segons l'estudi de Stop Sida, els motius per fer 'chemsex' que han manifestat els enquestats són molt diversos i inclouen "intensificar el plaer, desinhibir-se sexualment, aguantar físicament més temps o buscar moments d'intimitat emocional". La investigació de l'associació ha constatat que el 42% dels enquestats mantenen sessions de 'chemsex' amb una durada de 24 hores i el 21% ho fan durant dos dies sencers.

Segons el mateix estudi, el 50% dels homes enquestats tenien 'chemsex' un cop a la setmana, seguits del 17% que ho feien més d'una vegada a la setmana i el 17% que mantenien relacions sexuals amb drogues més d'una vegada al mes. La jornada informativa de l'associació ha servit per posar de manifest la "necessitat de començar a intervenir des de la prevenció" i el coordinador del servei ChemSex Support ha demanat a les administracions "posar en marxa tallers per abordar la diversitat sexual i la complexitat del problema". "Necessitem més unitats especialitzades que treballin de forma transversal", ha dit el doctor Blanco.