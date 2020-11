Antifrau investiga l'Ajuntament de Barcelona pels polèmics pisos de luxe en un jardí de Sarrià

La mobilització dels veïns del barri de Sarrià per denunciar possibles irregularitats en el projecte aprovat per l'Ajuntament de Barcelona que permet construir pisos de luxe a la masia de Can Raventós i el seu jardí ha sigut atesa per l'Oficina d'Antifrau que, després d'un període d'avaluació dels fets denunciats per analitzar-ne la versemblança, ha decidit obrir-ne una investigació. Al comunicat que ha enviat a la plataforma veïnal Defensem Can Raventós assegura que s'han pogut deduir "possibles casos concrets d’ús o destinació il·legal de fons públics" o qualsevol altre "aprofitament irregular" derivat de conflictes d’interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions del sector públic. I, per això, investigarà la tramitació. Els veïns, que també estan pendents d'engegar la via judicial, denuncien el projecte en tres fronts: l'urbanístic, el polític i la manera com s'ha tramitat.

En el terreny urbanístic, denuncien "irregularitats" com que no es mantingui, en alguns llocs, la distància mínima de deu metres entre els nous edificis i la masia, com es pot veure als plànols. O que se superi l'altura màxima prevista, que queda fixada en 14,2 metres al projecte aprovat. La construcció original s'ha de conservar perquè forma part del catàleg de patrimoni a protegir de la ciutat amb un nivell C, cosa que obliga a mantenir el volum de l'edifici i les façanes. El projecte aprovat preveu que s'hi facin fins a 59 pisos aprofitant la masia, que data del 1848, i aixecant dos edificis nous al jardí.

En el camp de la tramitació, lamenten que s'ha fet de manera accelerada, perquè el projecte inicial per fer la nova promoció d'habitatges havia quedat congelada el març del 2019 perquè el mateix promotor hi volia introduir esmenes. Llavors es va donar un termini de tres mesos que van vèncer sense cap anunci, però amb la represa d'aquest curs els veïns es van trobar amb la sorpresa que es reprenia la tramitació mantenint l'aprovació inicial ja feta i amb alguns canvis que, consideren, haurien d'haver fet començar el procés des de zero. Però el projecte es va aprovar en el ple d'aquell mes amb l'únic vot en contra d'ERC.

El tercer motiu del recel veïnal és que l'impulsor del projecte és Bigdal 5000, presidida per Salvador Ferran Pérez-Portabella, que milita a Units per Avançar com Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat i regidor del districte de Sarrià. En conversa amb l'ARA, Ferran defensava que l'empresa va traspassar els terrenys a BeCorp el 2017 –tot i que Bigdal 5000 encara apareix com a propietari en l'últim projecte aprovat pel consistori– i la desvinculava de l'actual transformació. Els veïns hi veuen "tracte de favor" i és un dels aspectes que han denunciat a Antifrau.

Via judicial

Ara estan pendents que l'Ajuntament faci públic el projecte, cosa que havia d'haver passat ahir, quan es complien els dos mesos des de la seva aprovació, per poder-lo denunciar també al TSJC. De moment, la plataforma celebra el pas d'Antifrau: "Esperem que aquesta investigació serveixi per aclarir si, com sospitem, hi ha hagut irregularitats urbanístiques i administratives i un tracte de favor de l’Ajuntament als promotors".

El govern municipal ha declinat fer valoracions sobre la investigació d'Antifrau fins que no hi hagi resolució. Quan va aprovar el projecte va remarcar que es tractava d'una iniciativa privada i que, fruit de la negociació, s'havia aconseguit conservar més part del jardí de la masia – uns 950 metres– i mantenir una filera d'arbres –dos til·lers, un lledoner, un plataner i una morera.

Fonts de l'Oficina Antifrau expliquen que no investiguen delictes –si se'n trobessin indicis, es posarien en coneixement de la Fiscalia–, sinó que s'analitzarà si s'han donat males praxis per exigir canvis en els procediments. Ara, apunten, s'està revisant el procés.