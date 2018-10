Arrenca una campanya per abolir la prostitució

Faltaven uns minuts perquè arrenqués, aquest dilluns al matí, la presentació d'un manifest per l'abolició de la prostitució a les portes de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Les organitzadores de l'acte no volien deixar entrar les cinc prostitutes afins al sindicat no legalitzat de treballadores sexuals OTRAS que s'hi havien presentat amb pancartes, per por que "rebentessin l'acte". "Però ¿parleu de prostitutes i no deixeu entrar les prostitutes?", es queixava una de les treballadores sexuals. "Avui no és el dia, ens trobarem en moltes ocasions, és una roda de premsa i no un debat", li responia una de les organitzadores.

La conversa, molt intensa i amb algunes pujades de to per les dues bandes, ha vivificat la forta controvèrsia entre les prostitutes que exerceixen per voluntat pròpia i que creuen que "abocant a la clandestinitat, es destrossen vides", d'una banda, i la Plataforma Catalana pel Dret a No Ser Prostituïdes, que veu en la prostitució "la institució patriarcal més antiga" i que creu que són "tramposes" les discussions sobre prostitució "voluntària" i "forçada", en paraules del seu comunicat, de l'altra.

"El dret al propi cos no té res a veure amb la seva mercantilització", ha defensat Beatriz Silva, periodista i diputada independent del grup del PSC al Parlament, davant la mirada indignada de les prostitutes del sindicat, a les quals finalment han deixat entrar a la roda de premsa amb la condició que deixessin les pancartes a fora. A l'acte, recolzat per la signatura de vora un centenar d'acadèmics, intel·lectuals i juristes, les ponents han defensat que es consideri un delicte el consum de prostitució i que es facin polítiques per donar sortides laborals i socials a les dones "víctimes" de la prostitució.

Les activistes han declarat que no reconeixen el sindicat de prostitutes, "no es pot sindicar l'esclavatge", i no han deixat fer preguntes a les treballadores sexuals durant la compareixença al·legant que era un acte per a premsa i que la seva actitud es predisposava a "rebentar" l'acte, en paraules de Beatriz Silva. Una de les treballadores sexuals que estava present, Juana García, ha dit al diari ARA que la plataforma "no està mirant pel col·lectiu de les treballadores sexuals". "El que volem és que se'ns inclogui als debats i se'ns pregunti què és el que necessitem", ha afegit, així com ha recordat que "per descomptat, contra el tràfic de blanques, hi estem tots". "No es pot mesclar el tràfic de blanques amb la prostitució. És com mesclar la indústria tèxtil amb l'explotació que pot haver-hi en tallers clandestins", ha conclòs.