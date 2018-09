Assassinada a ganivetades una dona a Màlaga

La Guàrdia Civil ha trobat aquesta matinada el cadàver d'una dona de 44 anys amb ferides d'arma blanca en un habitatge d'El Morche, nucli de població de la localitat malaguenya de Torrox, segons han informat a Efe fonts pròximes a la investigació.

La víctima havia obtingut dues ordres d'allunyament de dues parelles diferents per denúncies prèvies per maltractament, segons les mateixes fonts, que no han pogut precisar si hi havia denúncies contra la seva parella actual. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i intenta localitzar l'home amb el qual convivia.

El cos de la dona, que era natural de Vélez-Màlaga, igual que la seva parella, ha estat trobat en un domicili del carrer Poniente, estès a terra, cap per avall i damunt d'un bassal de sang. Al costat del cadàver s'hi ha trobat el ganivet amb el qual suposadament ha estat agredida.

L'Ajuntament de Torrox ha convocat un minut de silenci a les 12.00 hores per mostrar el seu rebuig per aquest assassinat.

Si es confirma com a cas de violència masclista, la dona de Torrox és la cinquena víctima mortal en poc més de 48 hores, després dels assassinats de dues nenes a Castelló, d'una dona a Maracena (Granada) i d'una altra a Bilbao. Amb ella ja serien 38 les dones assassinades per violència masclista des de començament del 2018, i 962 des del 2003, el primer any del qual es tenen dades.