Un equip de psicòlegs es posa al servei dels professionals sanitaris

Estan a primera línia batallant contra el coronavirus en jornades interminables, amb un alt risc de contagi, separats de la família per no posar-la en perill i amb tota la pressió que això comporta. Tot plegat té un cost emocional i psicològic per a tots els professionals sanitaris que s'ha d'atendre i acompanyar en el dia a dia.

La Fundació Galatea ha engegat una plataforma online d'atenció i seguiment psicològic per a tot el personal de la sanitat. Fa tres setmanes que un equip de 47 psicòlegs presta servei a Catalunya, però ara la iniciativa tindrà abast estatal i sumarà efectius, impulsada per la Fundació La Caixa i en coordinació amb el ministeri de Sanitat.

El psicòleg i director de la Fundació Galatea, Antoni Calvo, subratlla que els professionals de la sanitat conviuen amb un "triple temor". La principal preocupació que tenen, i que els genera malestar i tensió, és no poder fer bé la seva feina perquè no disposen dels recursos necessaris. D'altra banda, hi ha la por de contagiar-se i deixar el seu equip a l'estacada. I, finalment, els amoïna moltíssim com estan les seves famílies i la possibilitat d'encomanar-los la malaltia.

"Tot això genera una situació de por, estrès i ansietat, i per això intentem donar-los suport psicològic", afegeix Calvo, i insisteix que es tracta de persones amb un nivell de vocació i d'entrega molt important.

La plataforma online s'adreça justament a tots ells: metges, equips d'infermeria, psicòlegs, treballadors socials, farmacèutics, auxiliars de clínica, de geriatria i fins i tot personal administratiu. El servei és gratuït i les sessions d'atenció psicològica són d'entre 20 i 30 minuts per videoconferència o telefònicament.

S'esperen 1.000 trucades diàries durant la primera fase de desenvolupament, segons el director de la Fundació. A Catalunya, el temps que ha estat en marxa el servei ha servit per constatar un increment progressiu cada vegada més accelerat de la demanda, i això s'atribueix al fet que creix el cansament físic i emocional dels professionals sanitaris i a la publicitat que s'ha fet dels serveis.

L'accés a aquest servei és gratuït, a través dels telèfons 900 670 777 i 935 678 856, que estan operatius de 9 a 22h els set dies de la setmana.