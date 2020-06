L'Associació Aprenem denuncia l'abandonament de les persones amb autisme per part de l'administració

L'Associació Aprenem, una entitat que aplega 550 famílies i que treballa per la inclusió de persones amb autisme, ha denunciat en un comunicat l'abandonament per part de l’administració de l’alumnat amb necessitats educatives especials. "Sorprèn que el departament d’Educació no hagi fet cap pas per garantir els suports que permetin a aquests nens i nenes seguir els aprenentatges a distància. Necessiten uns recursos específics que no s’han posat en marxa", diuen.



Segons l'Associació Aprenem, el confinament ha generat nivells d’estrès i ansietat més elevats en les persones amb autisme, que manifesten més dificultats d’autoregulació, conductes negatives, disruptives i desafiants. "Han experimentat també un agreujament de les condicions comòrbides de la salut mental, regressions pel que fa a l’aprenentatge i desenvolupament de competències personals i socials i reducció del seu interès per les relacions socials", explica l'associació en un comunicat.

El retorn a l'escola

L'entitat també lamenta que el departament d'Educació no ha tingut en compte aquest col·lectiu en el moment de pensar com serà el retorn a les aules: "El departament parla en tot moment d’alumnes vulnerables, però en cap cas es fa referència a les necessitats educatives especials. Creiem que han d’estar entre els primers col·lectius a tornar i garantint els suports que necessiten, perquè són els que més han patit l’absència de rutines escolars. Els costarà molt recuperar els aprenentatges perduts durant aquest temps". I, finalment, demanen que també se'ls tingui en compte en el moment de planificar esplais i colònies: "No hem vist com a entitat que es contempli específicament la situació de les persones amb necessitats educatives especials en aquest àmbit, ni amb una referència als monitors de suport o com han de ser els casals específics per a aquest col·lectiu".

Les persones amb autisme són molt sensibles al trencament de les seves rutines. El confinament ha sigut especialment complicat per les a famílies que tenen persones amb autisme, perquè en segons quins casos són absolutament dependents i necessiten ajuda per a tot. Actualment s’estima que entre 7 i 10 persones de cada 1.000 tenen un trastorn de l’espectre de l’autisme. A Catalunya, l’any 2016 es van atendre 7.406 persones amb autisme.