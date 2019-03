L'Audiència de Granada confirma la condemna a cinc anys de presó de Juana Rivas

L'Audiència de Granada ha confirmat aquest dijous la condemna a cinc anys de presó per dos delictes de sostracció de menors a Juana Rivas, la dona que va fugir amb els seus dos fills i va estar un mes en parador desconegut per no retornar els infants al seu pare. El tribunal ratifica, així, la condemna que un jutjat penal de Granada va interposar-li el juliol de 2017, i que Rivas va recórrer.

La Secció Primera, segons recull la sentència a què ha tingut accés Efe, ha estimat parcialment el recurs d'apel·lació presentat per Rivas, i ha rebaixat la indemnització per danys morals a la seva exparella i pare dels seus fills, Francesco Arcuri, de 30.000 a 12.000 euros.

A més dels cinc anys de presó, Juana Rivas va ser condemnada a sis anys d'inhabilitació per a la pàtria potestat dels fills i a pagar les costes processals –inclosent-hi les de l'acusació–, així com a indemnitzar Arcuri, condemnat el 2009 per maltractament.