Uns 1.500 catalans es podrien beneficiar de la pastilla preventiva del VIH

Entre 1.500 i 2.000 persones a Catalunya es podrien beneficiar de la pastilla de profilaxi de preexposició (PrEP), fet que ajudaria a reduir significativament la incidència del VIH en el col·lectiu homosexual i en les dones transsexuals. La pastilla, però, continua sense estar aprovada a Espanya, tot i que sí que ho està en països com França o Portugal. Però mentre no arriba, BCN Checkpoint,el centre de prevenció i detecció del VIH, no es queda de braços creuats.

Des d'aquest dimecres, Barcelona és la primera ciutat europea que compta amb un centre comunitari especialitzat en la PrEP. El centre ofereix gratuïtament controls mèdics per fer la teràpia de forma preventiva. "Aquí ja seguim persones que prenen la pastilla pel seu compte perquè l'adquireixen fora. A Perpinyà te la poden prescriure i a Barcelona, no. Això és inacceptable", diu Ferran Pujol, responsable del nou espai i director de BCN Checkpoint. "Espanya lidera l'epidèmia i també hauria de liderar la resposta", afegeix. Els responsables recorden, però, que la solució definitiva a l'epidèmia continua sent la tan esperada vacuna.

Cada dia es produeixen dues noves infeccions per VIH a Catalunya. Tot i que la xifra d’infeccions es manté estable des de fa una dècada en uns 800 casos anuals -en els últims dos anys, però, s'ha observat una lleugera tendència a la baixa-, gràcies, en part, al diagnòstic precoç, els responsables de BCN Checkpoint argumenten que la PrEP és necessària per acabar amb l'epidèmia del VIH en el col·lectiu homosexual. És per això que pressionen perquè s’aprovi a Espanya, com ja s’ha fet a França, Portugal o Noruega, entre altres països europeus. A França la utilitzen unes 3.000 persones des del gener del 2016. Però com reconeix Pujol, la PrEP genera un debat ideològic: "Per què s'ha de pagar si poden fer servir un condó? Però aquest no és el debat. El debat és si volem acabar amb l'epidèmia", assegura Pujol, que ho compara amb la polèmica que en el seu dia també va generar la pastilla anticonceptiva.

Ferran Pujol creu que entre 1.500 i 2.000 catalans es podrien beneficiar de la pastilla. La PrEP consisteix en l’administració d’antiretrovirals a persones de risc per reduir el risc d’infecció. Es pren un cop al dia i té efecte durant 24 hores. Segons Pep Coll, responsable mèdic de BCN Checkpoint i investigador d’IrsiCaixa, la PrEP “redueix la probabilitat d’infectar-se de VIH en un 90%”. "No tothom ha de prendre la PrEP. Primer, l'ha de prendre qui la vulgui prendre", recorda Pujol. La pastilla va adreçada a persones que superen la incidència de risc en un 2%, bàsicament homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals. En la població general, la incidència de risc és del 0,002%. "A Holanda, unes 2.500-3.000 persones van prendre la PrEP i va servir per reduir la incidència del VIH", diu Pujol. A la ciutat de Londres, on ja s'administra, s'ha aconseguit una reducció de nous casos superior al 90% en menys de dos anys. "Aquí, si la prenen entre 1.500 i 2.000 persones ja veuríem un impacte", reconeix Ferran Pujol.

Mentre no s'aprova la pastilla, BCN PrEP·Point donarà suport mèdic a les persones que ja l'estan fent servir pel seu compte, farà funcions d'assessorament i acollirà estudis sobre aquesta eina preventiva. Quan la pastilla estigui aprovada, es reconvertirà en un centre de control i dispensació de la PrEP.

Estudi amb 250 usuaris

BCN PrEP·Point compta amb consultes mèdiques i un laboratori propi, Point of Care, que permet obtenir en qüestió de minuts els resultat de les anàlisis mèdiques. L’equip que atendrà els usuaris incorporarà tres metges i altres professionals sanitaris, gràcies a un acord de col·laboració amb la Fundació Lluita contra la Sida. De fet, BCN PrEP·Point assumeix, a partir d’avui, l’estudi sobre la PrEP que fins ara es feia a BCN Checkpoint. S’anomena Discover i hi participen 250 usuaris -no són pacients, ja que són persones sanes- del centre que ja estan fent PrEP des de fa uns mesos. El BCN PrEP·Point participa en total en tres estudis.

S'estima que ja hi ha unes 1.500 persones a Espanya que prenen la PrEP de manera informal. El BCN Checkpoint ja ha fet seguiment d'un centenar de persones a Catalunya que estan prenent la PrEP, als quals se'ls fa analítiques i se'ls proporciona assessorament. Tot i que l'adherència és elevada, els responsables de BCN Checkpoint reconeixen que aquesta no és "la situació òptima".

Els estudis permetran també determinar on és més efectiva l'administació de la PrEP: en un CAP, en un centre comunitari, en un hospital... "Aquesta és la informació que necessitem", diu Michael Meulbroek, president de projecte dels NOMS-Hispanosida. Pep Coll explica que els usuaris prefereixen l'administració en un centre comunitari. Els responsables del centre posen l'exemple de la metadona que, tot i ser un fàrmac, la seva administració ha sortit dels hospitals.