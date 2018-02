El ple de Tarragona ajorna 15 dies l'expulsió de la regidora de la CUP Laia Estrada

Tarragona ha viscut un ple molt tens aquest dilluns, marcat per la presència de centenars de ciutadans que s'han concentrat per oposar-se a l'anunciada expulsió de la regidora municipal de la CUP Laia Estrada, condemnada per una acció feminista que va acabar amb disturbis. Finalment, però, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha decidit donar 15 dies perquè la formació anticapitalista presenti al·legacions per rebatre la decisió de fer-la fora del ple.

La decisió d'expulsió es discutia aquest dilluns arran d'una proposició d'alcaldia i es basava en un informe del secretari municipal que conclou que Laia Estrada ha de tornar l'acta de regidora per la condemna a tres anys de presó arran de l'anomenat 'cas Bershka'. Els fets es remunten a una protesta feminista al davant d'una botiga d'aquesta marca l'any 2009 i que va acabar amb disturbis entre la Guàrdia Urbana de Tarragona i els manifestants, entre els quals hi havia l'actual regidora de l'Ajuntament.

Durant el ple s'han tornat a posar sobre la taula les diferents maneres d'interpretar els efectes polítics de la sentència que condemna Estrada. Segons l'alcalde, es tracta "d’aplicar una sentència judicial", mentre que el regidor de la CUP Jordi Martí creu que el secretari municipal ha fet una interpretació de la norma "molt concreta" que "beneficia una part i en perjudica una altra". En aquesta línia, Martí ha carregat contra l'alcalde per utilitzar "argúcies legals" per vèncer en allò que "no és capaç de guanyar amb arguments".

Ballesteros ha estat escridassat pels concentrats, que li han demanat la dimissió. La decisió sobre la continuïtat o no de Laia Estrada com a regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona passa, doncs, al proper ple, que se celebrarà d'aquí a dues setmanes.