Barcelona situa a la plaça Catalunya "l'epicentre" d'un Nadal per reflotar el comerç i atraure turistes

Barcelona fixa en la campanya de Nadal un horitzó clau per a la recuperació de la ciutat. I, per això, tot i que encara falten cinc mesos per al desembre, l'Ajuntament ja ha començat a desgranar els pilars de la nova proposta, que situa a la plaça Catalunya "l'epicentre" del nou Festival de Nadal i que preveu renovar la il·luminació –i incrementar-la– perquè ofereixi un relat amb sentit sobre la màgia nadalenca. Propostes com el clàssic "Fum-Fum-Fum" dels llums de la Gran Via passaran a millor vida. El consistori, a més, assumirà de manera excepcional el 75% del preu de la il·luminació als eixos comercials i no el 50% com havia fet els últims 12 anys i pagarà íntegrament la d'espais cèntrics com la mateixa plaça Catalunya, que debutarà il·luminada, la Via Laietana o el Paral·lel.

L'Ajuntament ja feia mesos que treballava en un gir a la campanya nadalenca –era, de fet, una de les missions del PSC, al capdavant de les àrees de comerç i promoció turística, des que va entrar al govern de la ciutat– i això ara s'ha vist incrementat per la crisi del covid i la necessitat de reflotar el comerç i "potenciar" l'arribada de visitants, com apunta la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, que remarca que una de les peces clau en la proposta serà la plaça Catalunya: "El centre de la ciutat passa una situació molt complicada i necessita oxigen". El festival nadalenc, que començarà a la plaça el 18 de desembre, s'allargarà fins al 30 de desembre amb una vintena de propostes familiars, de música i arts escèniques i una graella amb un centenar d'activitats.

Tota la plaça es transformarà per Nadal. A banda de la il·luminació, l'interior passarà a concebre's com un gran escenari, on passaran coses de manera continuada. Al matí, amb propostes més centrades en el públic familiar. Al vespre, la programació estarà pensada per al públic en general, també per als turistes –es faran servir, asseguren, llenguatges universals, com la música i les arts escèniques–. A les nits, es plantejarà un espectacle de gran format que ocuparà tota la plaça per explicar una història de Nadal. Oriol Martí Sambola, que s'ha encarregat de la direcció executiva de la fira de teatre al carrer de Tàrrega, serà el comissariat artístic del nou festival. La Fira de Comerç Solidari es mantindrà en l'anell exterior de la plaça.

El que no és clar encara i no ho serà fins que no s'acosti el Nadal és si l'evolució de la pandèmia permetrà que el festival se celebri amb normalitat o caldrà fixar mesures per restringir l'aforament. De moment, es treballa amb el doble escenari: el de les mascaretes i les distàncies, si la cosa va bé, i el del control d'aforament si la cosa no pinta tan bé però, tot i així, es pot fer el festival. A banda de l'epicentre de plaça Catalunya, es preveu també que la programació esquitxi els eixos comercials, que acolliran més d'un centenar de propostes entre el 26 de novembre i el dia de Reis. El pressupost per a la nova programació és de 705.000 euros.

L'alegria dels llums

"Els llums de Nadal generen alegria i després del covid-19 és el que més necessitem", ha explicat Ballarín en referència a l'aposta per il·luminar més espais, com les façanes dels mercats, la mateixa plaça Catalunya o el carrer Balmes, que portava anys sense llums. El consistori passarà d'aportar 550.000 euros per a l'enllumenat a injectar-ne 950.000. I, en conjunt, tenint en compte que hi ha punts on és l'Ajuntament qui n'assumeix tot el cost, pressuposta 1,7 milions en llums.