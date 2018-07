Barcelona acorda adoptar "mesures urgents" per aturar el 'top manta'

L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a adoptar "mesures urgents" per aturar la venda ambulant il·legal. Els representants del consistori han donat llum verda, a la Comissió de Presidència, a una proposta del PSC en aquesta direcció que ha comptat amb el suport de tots els grups menys la CUP i les abstencions dels dos regidors no adscrits Gerard Arduny i Juanjo Puigcorbé. El text planteja incrementar les inspeccions d'entrada de mercaderies al port de Barcelona, demanar als Mossos d'Esquadra més control sobre els magatzems de l'àrea metropolitana que subministren els productes falsificats, dotar de més estructura i recursos la Guàrdia Urbana i incrementar la coordinació entre cossos policials. El text també obre la porta a aplicar sancions quan sigui convenient, fins i tot als compradors, i impulsar campanyes efectives per defensar el comerç de proximitat. De fet, en l'últim ple ja s'havia de llegir una declaració institucional en aquest sentit que al final no va acabar posant d'acord els grups en el redactat.

La regidora portaveu del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Carmen Andrés, ha explicat que la formació ha decidit posar sobre la taula aquesta proposta coincidint amb l'arribada de l'estiu, quan s'incrementa notablement l'activitat de la venda ambulant. Andrés ha aprofitat la seva intervenció per recordar que aquest fenomen "sí que afecta els comerciants" de tota la vida i indicar que el 'top manta' sí que representa una "competència" directa pel sector.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, s'ha mostrat satisfet que el PSC hagi abordat aquesta qüestió "amb termes de més complexitat" i deixant de banda la "demagògia" a la qual altres formacions com el PP o Cs han recorregut en altres ocasions.

En aquesta línia, s'ha compromès a traslladar al Govern la necessitat que s'executin els plans d'ocupació promesos per ajudar els col·lectius que es dediquen a la venda il·legal i a demanar a l'executiu català més coordinació amb els Mossos d'Esquadra.

Amb tot, ha recordat als socialistes que "per treure del carrer les persones que estan en una situació d'inseguretat" com aquesta, el govern de l'Estat té al seu abast una eina cabdal com són "els permisos de treball".