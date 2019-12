Amb un crit d'auxili, arrenca a Barcelona el primer congrés mundial de mamífers marins

Prop del 40% de les espècies de mamífers marins estan amenaçades. Dofins, balenes, marsopes i foques han experimentat una disminució de població que en alguns casos els ha portat al llindar de l'extinció. Amb l'objectiu de posar en comú els projectes científics actuals i debatre les amenaces i els reptes per millorar la conservació d'aquestes espècies, se celebra aquesta setmana a Barcelona el primer congrés mundial de mamífers marins. Organitzat per la Universitat de Barcelona i l'associació Submon, hi han assistit més de 2.500 participants de 95 països.

Amb el lema "Junts per la ciència i la conservació", el congrés també té la intenció d'explicar a un públic ampli la importància de fer recerca científica de qualitat, d'aplicar-ne els resultats a les polítiques de conservació i, sobretot, d'implicar tota la societat en la protecció d'aquests animals. Segons Andrew Read, investigador de la Universitat de Duke que lidera el projecte d'estudi i conservació de la marsopa de Califòrnia, la sensibilització és un dels aspectes clau de la conservació: "La pesca de balenes es va prohibir en molts països perquè la societat va començar a no veure-la amb bons ulls i els polítics s'hi van fixar", sosté.

Però Read és pessimista. L'espècie en què treballa, la marsopa de Califòrnia, no s'ha pogut beneficiar de cap regulació. Aquesta espècie endèmica de les aigües mexicanes de Califòrnia és el mamífer marí en estat més crític de l'actualitat. El 2015 en quedaven un centenar, i a principis del 2019, menys de 20. Es coneix popularment com a vaquita perquè té uns llavis perfilats i per la seva mirada meditabunda semblant a la d'una vaca. És un animal tranquil, neda a poc a poc i no s'enjogassa fent salts fora de l'aigua com els dofins, sinó que només surt a respirar. Aquest tarannà flegmàtic fa que quedi atrapada accidentalment a les xarxes dels pescadors furtius que capturen il·legalment un peix anomenat totoaba, la bufeta natatòria del qual es considera una exquisidesa a la Xina. Al mercat negre es poden arribar a pagar a 20.000 euros el quilo.

Actuar amb urgència

El cas de la vaquita no és més que un exemple dels molts que analitzaran aquests dies els experts en mamífers marins. Malgrat la situació crítica d'algunes espècies, "hi ha esperança, sobretot perquè avui disposem d'una tecnologia molt avançada per estudiar aquests animals i utilitzar els coneixements per protegir-los", diu Ari Friedlaender, de la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz. En aquesta mateixa línia es pronuncia Charles Littnan, de la National Ocean and Atmospheric Administration dels Estats Units: "Avui dia fins i tot podem agafar exemplars i recol·locar-los en hàbitats més segurs", explica. En el que coincideixen tots els experts, això sí, és en la necessitat d'actuar amb urgència per protegir els mamífers marins.