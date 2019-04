Barcelona estudia multar o denunciar un gran inversor per no aplicar la llei d'emergència habitacional al Raval

L'Ajuntament de Barcelona estudia la possibilitat de sancionar amb una multa de fins a 90.000 euros o demandar al jutjat contenciós administratiu un gran grup inversor israelià que no vol aplicar la llei 24/2015 d'emergència habitacional –que protegeix les persones que es troben en risc d'exclusió residencial– en una finca del barri del Raval on viuen diverses famílies amb dificultats. El desnonament de la parella estava previst per a aquest dijous al matí, però l'acció veïnal l'ha acabat impedint.

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha considerat un "error" que el jutjat que ha ordenat el desnonament d'una de les famílies no hagi aturat el procés per aplicar de la manera més garantista possible aquesta llei, plenament vigent des del febrer, després que el propietari de l'immoble es negués a oferir un lloguer social a la família afectada.

DESNONAMENT SUSPÈS! Avui erem moltes veïnes organitzades i hem aconseguit que la Mariam es quedi! Cap veïna fora del barri! Ens quedem al Raval! #MariamSeQueda pic.twitter.com/v8pu2QaEuM — Raval Rebel (@RavalRebel) 25 d’abril de 2019

Per aquest motiu, Pin ha demanat unitat d'acció a totes les administracions públiques i a la justícia. "És clau que totes les institucions, inclosos els jutjats, ens alineem per complir totes lleis, igual que la llei d'arrendaments urbans", ha dit. La regidora ha explicat que el consistori farà tot el possible per crear jurisprudència en casos similars.

Pin ha lamentat que si no fos pels veïns, encara que es guanyés el recurs posteriorment, la família ja seria fora de casa seva. Al bloc hi ha un pis buit, un ocupat, un de renda antiga i quatre pisos més amb dues famílies a les quals se'ls acaba el contracte i dues més a qui fan fora perquè no poden pagar el lloguer però que són, legalment, deutors de bona fe.

Segons Pin, aquest grup israelià ha comprat diversos blocs al Raval i sempre actua de la mateixa manera: els buida i els reforma per revendre'ls o augmentar els lloguers. A més, en aquest cas, el consistori va haver d'aturar tres cops les obres que feia el propietari perquè només havia demanat permís d'obres menors quan en realitat eren obres majors que "feien la vida impossible" als veïns.