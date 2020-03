Barcelona habilita pavellons i hotels per atendre pacients i acollir sanitaris

Posar "el 100% dels recursos" de Barcelona al servei de l'emergència sanitària" i "anticipar escenaris" a diverses setmanes vista. Aquest és el propòsit del projecte Pavelló Salut, l'objectiu principal del qual és ampliar la capacitat dels hospitals per fer front a la pandèmia del coronavirus. Les primers mesures de la iniciativa, presentada aquest vespre en roda de premsa conjunta per l'alcaldessa, Ada Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés, serà l'habilitació de poliesportius i hotels de la ciutat per atendre pacients i acollir personal sanitari que necessiti descansar.

Sobre aquest últim punt, Colau ha assegurat que es posaran a disposició de la lluita contra el Covid-19 fins a 800 places en hotels per a malalts o sanitaris que no puguin o no vulguin tornar a casa. "Hem treballat amb el Gremi d'Hotels per tenir operatives 800 places per a pacients lleus i per al descans del personal sanitari", ha afirmat. L'Ajuntament, ara per ara, ja compta amb més de 200 habitacions per a pacients als hotels Cotton House, Bakery i Vinoteca, i a partir d'aquest divendres posarà a disposició dels professionals de la Salut 572 places als hotels Catalonia Diagonal Centro, Alimara, Ilunion Bel Art i Pullman, segons confirmen a l'ARA fonts municipals. Es tracta de quatre allotjaments turístics pròxims a l'Hospital Clínic, la Vall d'Hebron, Sant Pau i l'Hospital del Mar, respectivament.

El nou projecte, impulsat per l'Ajuntament i el Consorci Sanitari de Barcelona –en què també s'integra Salut–, també inclou la creació dels quatre hospitals de campanya en poliesportius a prop dels grans centres sanitaris de la ciutat. Vergés ha concretat que aquests espais, per a pacients que requereixin atenció hospitalària "no crítica", comptaran amb 120 llits al CEM Olímpics (a prop de la Vall d'Hebron), 120 al CEM Guinardó (Sant Pau) i 75 més al Claror Marítim (Hospital del Mar). En el cas del Clínic encara s'està buscant espai, però es calcula que se'n podria ampliar la capacitat en 285 places. Aquesta última xifra no s'ha concretat oficialment, però Colau ha dit que els quatre hospitals de campanya comptaran amb 600 llits, ampliables fins als 1.300.

Bombers de Barcelona, amb el suport de Metges sense Fronteres (MSF), ja ha començat les tasques d'instal·lació del pavelló al CEM Olímpic, que podrà entrar en funcionament a principis de la setmana que ve. El mateix cos serà l'encarregat de transportar pacients, material mèdic i medicaments als poliesportius, mentre que Salut gestionarà el personal sanitari –que es podria ampliar en funció de l'increment del nombre de llits–. Pel què fa a la gestió logística del projecte Pavelló Salut, s'ha creat una oficina municipal al servei del Consorci que compta amb una quinzena de tècnics de l'Ajuntament sota la coordinació de la gerent Marta Clari. Vergés ha afirmat, amb tot, que el model d'aquesta col·laboració amb la ciutat de Barcelona és exportable a altres municipis que ho necessitin.