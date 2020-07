Colau tira endavant el pla per adaptar el pressupost al covid amb l'assignatura pendent del superàvit

L'Ajuntament de Barcelona no té garantit que pugui invertir els seus estalvis en fer front a la crisi generada pel covid ni que pugui flexibilitzar el sostre de despesa imposat pel govern espanyol, però sí que té ja un acord polític ampli per adaptar el pressupost del 2020 al context actual de crisi. El ple d'aquest divendres ha aprovat la modificació dissenyada per crear un fons de 90 milions que permeti assumir despeses com els canvis introduïts a les terrasses, els nous carrils per a bicis i vianants o la despesa social obligada. Ningú no ho ha votat en contra del pla, però ERC, Junts per Catalunya i Cs s'han abstingut per demanar més concrecions o exigir recuperar el to de col·laboració exhibit durant la negociació del pressupost i del gran pacte per reflotar la ciutat que, en canvi, no ha lluït en el debat previ al dels comptes: el que han impulsat els grups de l'oposició per demanar al govern que exigeixi amb contundència al ministeri d'Hisenda que l'Ajuntament pugui invertir ja tots els seus romanents de tresoreria.

El resultat d'aquesta votació ha sigut unànime: tots els grups donat suport al ple a un text per exigir al govern espanyol que permeti als municipis invertir els seus estalvis per fer front a la crisi generada pel covid i que, per fer-ho possible, es reformin els articles necessaris de la llei d'estabilitat pressupostària i la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), que encotillen la capacitat financera dels ajuntaments. Tenint en compte el to agre del debat i els retrets creuats entre les diferents formacions, però, la sorpresa podria ser el consens final per demanar canvis legals i transferències.

El debat s'ha celebrat a instàncies dels grups de l'oposició que, després de veure com el ministeri d'Hisenda oferia als municipis poder utilitzar entre aquest exercici i el següent només el 35% dels superàvits acumulats –i la resta en un termini de deu anys–, instaven els dos grups del govern municipal, els mateixos que governen a Madrid, a prendre mesures. A actuar, sobretot tenint en compte que el pla dibuixat pel govern d'Ada Colau per adaptar el pressupost del 2020 a la crisi donava per fet que es podrien gastar els 161 milions que la ciutat té en romanents de tresoreria.

"Sempre ens deien que per poder disposar d'aquests 161 milions era qüestió de dies", ha retre Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, a socialistes i comuns. I precisament Artadi s'ha situat a l'ull de l'huracà de les crítiques tant dels partits de govern com de Ciutadans. Els primers han remarcat que CiU va donar suport al PP per aprovar les dues lleis que ara es demana canviar. "Negui que està en contra del que van fer Mas i Mas-Colell", li ha etzibat el regidor de Pressupost, Jordi Martí, en referència als que eren el president de la Generalitat i el conseller d'Ecomomia durant l'anterior crisi. "Vull sentir-la criticar el senyor Mas", ha afegit. I Artadi ha respost a l'atac demanant al govern que si no està d'acord amb les lleis que es van aprovar fa anys les canviïn ara que governen els seus.

Ciutadans, al seu torn, ha atacat els grups independentistes per no haver inclòs una demanda dirigida al Govern perquè retorni el deute que manté amb al ciutat i centrar la critica només en el que fa el govern espanyol. Una idea que també ha defensat el socialista Jaume Collboni, que ha demanat als grups la "mateixa bel·ligerància" a l'hora de reclamar a la Generalitat.

"Ens hi estem jugant el mandat", ha avisat el republicà Ernest Maragall per remarcar la importància de garantir que el consistori pot disposar dels seus estalvis per fer front a la crisi i que també té més marge per endeutar-se i per disposar de les transferències pendents. Un escenari que el regidor de Pressupost, Jordi Martí, ha remarcat que serà clau a patir del setembre quan es començaran a discutir els comptes del 2021.

Medalles per als col·lectius que han batallat contra el virus

El ple també ha aprovat concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a aquells col·lectius que les ultimes setmanes han contribuït de forma decisiva a plantar cara al virus, com el Col·legi de Metges, el Col·legi d’Infermeres i Infermers, la Taula del Tercer Sector Social o el Gremi d'Hotels.