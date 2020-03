Neix a Barcelona una eina per compartir les dades genètiques del coronavirus

La pandèmia ho fa tot excepcional, inclosa la ciència. Ho demostren iniciatives de laboratoris de tot el món que han deixat la recerca que tenien entre mans per bolcar-se a estudiar el nou coronavirus. Entre aquestes iniciatives hi ha la plataforma que acaba de publicar el Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona per compartir dades del genoma del SARS-CoV-2.

La plataforma té per objectiu homogeneïtzar les dades genètiques del coronavirus obtingudes amb el mètode de seqüenciació mitjançant nanopors, una nova tecnologia que permet seqüenciar genomes in situ i amb més precisió que les anteriors. Malgrat aquests avantatges, "es tracta d'una tecnologia tan nova que encara no hi ha estàndards de processament de les dades", explica Eva Novoa, cap del grup de recerca responsable de la iniciativa al CRG.

Novoa i els seus col·laboradors van publicar a la revista Frontiers in Genetics el software MasterOfPores fa tot just una setmana, una eina que han desenvolupat per unificar les dades genètiques obtingudes amb aquesta flamant tecnologia de seqüenciació. Arran de la pandèmia, van decidir utilitzar-lo per unificar la informació sobre el coronavirus que s'està obtenint arreu del món. Els investigadors del CRG estan penjant les dades ja uniformitzades en una plataforma pública perquè qualsevol científic hi tingui accés i les pugui utilitzar de manera més eficient per avançar en el coneixement del SARS-CoV-2.

"Ja hem unificat i publicat dades procedents d'Alemanya, Corea del Sud i Austràlia, i estem treballant amb investigadors de Nova York", assegura Novoa. Les dades processades, que sumen 4 terabytes, es poden consultar a la web https://covid.crg.eu. "Habitualment els científics es guarden les dades per publicar articles, però en aquests moments tothom les està fent públiques", destaca la investigadora. "Aquest esforç col·laboratiu permet que eines com la nostra plataforma puguin existir", conclou.