Barcelona té un 50% més d’oratoris que fa 15 anys

Els creients barcelonins -cristians, musulmans, budistes, jueus...- han obert 188 centres de culte nous des del 2002. A la capital catalana n’hi ha actualment 563, pertanyents a més d’una vintena de religions, un 50% més que fa quinze anys, segons dades de l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) de l’Ajuntament de Barcelona, que actua com a interlocutor i referent municipal per a les comunitats de fidels.

Els llocs de culte més comuns a Barcelona són les esglésies catòliques. Suposen el 43% del total. Són especialment nombroses en districtes com Sarrià-Sant Gervasi (on n’hi ha 43), Horta-Guinardó (36), l’Eixample (33) i Ciutat Vella (31). Les esglésies evangèliques són gairebé tan nombroses com les catòliques: 200 en total (35,5% dels temples). Es concentren, sobretot, a Nou Barris (40), Sants-Montjuïc (36), Sant Andreu (35) i Sant Martí (33).

540x2183

“Aquest nombre tan elevat d’esglésies evangèliques es deu a tres factors: que els centres de culte són més petits, que les comunitats són menys nombroses i que hi ha multiplicitat de confessions”, explica Antoni Gelonch, expert en reforma protestant. “Molts evangèlics es divideixen també per nacionalitats -indica Khalid Ghali Bada, coordinador de l’OAR-. Cadascú necessita el seu espai”. Una comunitat evangèlica xinesa, per exemple, no acostuma a tenir el mateix culte i local que evangèlics llatinoamericans o alemanys, expliquen els experts. “Molts centres de culte nous que apareixen són de perfil immigrant”, diu Khalid Ghali.

Després de catòlics i evangèlics, els centres de culte més comuns a Barcelona són els oratoris musulmans. N’hi ha un total de 29, i es concentren, sobretot, a Ciutat Vella, on n’hi ha 11. Segons dades de l’Anuari d’Estadística de la Ciutat de Barcelona del 2016 -el més recent-, un 3,1% dels habitants de la ciutat es consideren musulmans. Tot i que les mesquites suposen el 5,2% dels centres de culte de Barcelona, la majoria d’experts consideren que són massa poques i massa petites per a la població islàmica.

“En el cas dels musulmans és especialment evident que calen més oratoris -assegura Khalid Ghali-. Per les peculiaritats del culte, que implica resar cinc cops al dia, és necessari un espai d’oració de proximitat i de barri”. Aquesta és la raó, diu el coordinador de l’OAR, per la qual la majoria de mesquites estan a Ciutat Vella, on hi ha més presència de musulmans. “Però al barri no hi ha locals grans per resar”, afegeix.

El nombre de temples i el seu creixement generalitzat no té per què coincidir amb el nombre de creients. “Cal fer una dissimilitud entre la pertinença religiosa i la pràctica religiosa”, diu Antoni Gelonch. Segons xifres dels últims anuaris estadístics de Barcelona, el tant per cent de ciutadans que es consideren religiosos ha baixat. Si el 2013 un 53,3% dels barcelonins es consideraven catòlics -practicants o no-, el 2016 es definien com a tals un 48,3%. Les altres religions també han minvat: un 0,3% les altres confessions cristianes i un 0,2% l’islam, per exemple. Els no creients, per contra, han passat del 36,4% el 2013 al 41,8% el 2016.

La importància del fet religiós

Els experts, però, matisen les xifres. “Jo no sé si puja l’ateisme o la indiferència, que no és el mateix -explica Míriam Díez, directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura-. El que sí que veiem és més diversitat. I, dins del catolicisme, també noves comunitats que es construeixen i noves esglésies. I això és un signe de vitalitat. Alhora, però, més que quantitats preguntem-nos què aporten els creients: ¿el que fan és un benefici per a la societat? Quina és la seva tasca cultural, social, espiritual, educativa o esportiva?” Aquests, diu Díez, són els indicadors que ajudaran a entendre i valorar millor l’aportació i la importància de la religió a la societat catalana. “El fet religiós és una realitat, ignorar-la no ens portarà cap benefici”, conclou.