Barcelona plantejarà dedicar un carrer a Montserrat Caballé

El govern d'Ada Colau ha acceptat aquest dimarts la proposta presentada pel PP de retre homenatge a títol pòstum a la soprano Montserrat Caballé, que ha mort aquest mes d'octubre. L'Ajuntament ha acceptat començar els tràmits per concedir-li la Medalla d'Or de la Ciutat i també demanar a la Ponència de Nomenclàtor, que és qui té capacitat de decisió, que Caballé doni nom a un carrer de la ciutat.

Si els tràmits per concedir-li la Medalla tiren endavant, com el govern ha confiat que passi, no caldria esperar que passin cinc anys des de la seva mort per poder-li dedicar un espai a la ciutat. La proposta l'ha acceptat avui Barcelona en Comú a petició del PP a la comissió de drets socials.