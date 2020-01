Vacunes més barates contra la pneumònia infantil per salvar 3 milions de vides

La pneumònia és la principal causa de mortalitat infantil al món, però la seva afectació és desigual: mentre que als països més desenvolupats la prevenció, el diagnòstic precoç i els tractaments antibiòtics fan que l'abast de la malaltia sigui pràcticament anecdòtic, en aquelles regions amb menys recursos es concentren milions de morts. Aquesta és la realitat a què volen fer front administracions i organitzacions de l'àmbit de la salut i la infància d'arreu del món que aquesta setmana es reuneixen a Barcelona en el Primer Fòrum Internacional sobre Pneumònia Infantil.

L'esdeveniment, que organitza CaixaBank i l' Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), ha reunit aquest dimecres a la capital catalana prop de 300 participants, entre els quals els ministres de Sanitat de 14 països d'Àfrica i Àsia. L'objectiu és dissenyar i coordinar noves estratègies als estats amb més casos de pneumònia infantil i així reduir almenys a la meitat les defuncions causades per aquesta patologia respiratòria de cara al 2030, que és l'any límit per l'assoliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

En el fòrum, que s'allargarà fins divendres i que ha inclòs la presència del nou ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, s'ha anunciat la producció d'una nova vacuna contra el pneumococ que serà més assequible. Creada per l'Institut Serum de l'Índia, aquesta ajudarà a fer "arribar [la vacuna] a aquells llocs que no tenen cobertures àmplies", segons ha apuntat el president del comitè directiu del fòrum, Quique Bassat, que ha recordat que les morts per pneumònia estan "absolutament" oblidades.

Els experts alerten que si es mantenen les tendències actuals, tres milions d'infants de menys de cinc anys podrien morir per pneumònia entre el 2020 i 2030. Especialment, els nens de països com l'Afganistan, Bangladesh, Burkina Faso, el Txad, la Costa d'Ivori, Etiòpia, l'Índia, Malawi, Mali, Nigèria, el Senegal, Somàlia, Tanzània i Uganda.

Encara que alguns tipus de pneumònia es poden tractar fàcilment amb antibiòtics de baix cost, encara hi ha desenes de milions d'infants d'aquests països que no estan vacunats, i un de cada tres infants amb símptomes no rep l'atenció mèdica adequada. Bassat, que ha treballat com a pediatre en països on la pneumònia és un problema greu, ha afirmat que malgrat que "són malalties prevenibles, fàcilment diagnosticables i curables, la tasca dels metges en aquests entorns és absolutament frustrant". "Es continuen escapant moltes vides perquè no hi arribem a temps", ha lamentat l'investigador.

Algunes intervencions sanitàries que permetrien reduir la incidència de la malaltia són, entre d'altres, crear programes nacionals específics per a la pneumònia (com ja es fa amb malalties com la malària o el VIH), assegurar una bona nutrició, proporcionar antibiòtics, augmentar la cobertura de vacunació i impulsar la lactància materna els primers sis mesos de vida. A més, aquestes pràctiques permetrien prevenir les 5,7 milions de morts infantils a causa d'altres malalties com la diarrea (2,1 milions), la sèpsia (1,3 milions) i el xarampió (280.000).