El transport públic de Barcelona millorarà amb més paquets turístics

La idea és oferir conjunts de serveis de transports per als no residents de Barcelona per tal que interfereixin el mínim possible amb els veïns de la ciutat. I, dins d'una òptica de mobilitat sostenible, que els recursos provinents de la mobilitat dels turistes serveixin com un plus directe per millorar la xarxa interurbana.

Ho han explicat avui el director executiu de màrqueting de TMB, Joaquim Balsera, i el seu conseller delegat, Enric Cañas, en una sessió de treball amb periodistes per donar a conèixer la nova marca Hola Barcelona, sota la qual s'agruparà un conjunt de paquets integrats per viatjar en bus, metro, tramvia i funicular, als quals ara s'hi podrà afegir el bus turístic. També es poden comprar viatges als Pirineus, Montserrat i altres indrets a través d'aquesta plataforma.

Aquest tipus de serveis, que ja existien però que estaran ampliats amb el bus turístic i la nova marca a partir de demà, van servir a TMB per guanyar 24 milions i mig d'euros l'any 2017, i 19 milions i mig l'any 2016. Amb les novetats esperen créixer i "invertir-ho en millores que repercutiran a tothom", ha explicat Cañas.

Donar a conèixer la "venda en origen", de manera que els usuaris puguin comprar per internet i recollir la targeta només arribar, a l'aeroport, és un dels factors a potenciar per aquesta nova marca. A més, el viatge d'anada i tornada des de l'aeroport fins al centre de la ciutat en metro ja està inclòs, sense pagar el suplement que s'aplica al transport convencional.

Si ets un turista adult i compres un abonament de viatges per a dos dies pagaràs 13,50 euros, mentre que un de cinc dies te'n costarà 31,50. Entremig, hi ha les opcions de tres i quatre dies. Els preus inclouen viatges en rodalies, metro, ferrocarrils, tramvia i funicular i, amb les novetats que s'apliquen avui, també es podrà incloure el bus turístic pagant un suplement.