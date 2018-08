Barcelona condiciona 23 escales mecàniques i 7 ascensors en mal estat

Els barris amb pendents de Barcelona necessiten posar a punt els seus ascensors i escales mecànics a l'espai públic, ja que molts presenten "mancances greus" de manteniment. Ho ha explicat aquest matí l'Ajuntament de la ciutat a través d'un comunicat.

El consistori obrirà expedient a una de les adjudicatàries encarregades de mantenir aquestes infraestructures, Eulen, i li passarà la factura perquè pagui les reparacions derivades de les deficiències detectades en una auditoria. La mateixa empresa ja va ser expedientada el mes de febrer per raons similars.

Durant aquest estiu, el consistori treballa per solucionar les mancances que presenten 23 escales i 7 ascensors. D'aquests, 8 escales i 6 ascensors encara no estan operatius perquè hi estan fent reparacions i feines de manteniment. S'espera que ho estiguin la setmana vinent, perquè al mes de setembre tots els equipaments estiguin funcionant.

La majoria d'escales són al districte d'Horta-Guinardó i 9 són al Carmel. Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, el Coll, Nou Barris i Sant Andreu tenen la resta, mentre que tres dels ascensors són al Baix Guinardó i la resta estan repartits entre el Guinardó, Vall d'Hebron, Montbau i Roquetes, un a cada barri.

En total a Barcelona hi ha 131 equipaments mecànics per salvar els desnivells (85 escales i 46 ascensors), un 14% més que al 2015. El manteniment d'escales mecàniques i ascensors per al període 2018-2020 costarà 3,3 milions d'euros a la ciutat. El 2017 les escales van transportar 28,7 milions de persones i els ascensors van fer un total de 6,3 milions de viatges, segons xifres de l'administració municipal.