Barcelona torna a reclamar més Mossos després d'una baralla a cops de matxet al Raval

L'Ajuntament de Barcelona ha tornat a reclamar més Mossos d'Esquadra després que un home hagi quedat ferit aquest matí en una baralla a cops de matxet al carrer Carretes, al Raval. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, que "rectifiqui i aposti per dotar" de més agents el districte "per fer front al problema". En un missatge a Twitter, Pin s'ha mostrat "molt preocupada per fets com el d'avui a Carretes". "Convençuda que els cossos policials estan fent tot el possible, però no podem normalitzar la violència", ha afegit la regidora.

Molt preocupada per fets com el d'avui a Carretes. Convençuda de que els cossos policials estan fent tot el possible, però no podem normalitzar la violència. espero que fets com aquest facin q el conseller @MiquelBuch rectifiqui i aposti x dotar a mossos x fer front al problema — Gala Pin (@galapita) 28 de setembre de 2018

També el comissionat de Seguretat del consistori, Amadeu Recasens, ha insistit en la necessitat de tenir més mossos al carrer vista una situació que ha definit com d'"extrema problemàtica". Recasens ha remarcat que davant d'una "nova" agressió amb arma blanca als carrers de la ciutat, l'Ajuntament transmet la seva "energia repulsa" pels fets i es compromet a fer "tot el possible" per eradicar aquest tipus d'accions. "No és un fet aïllat", ha reconegut. I ha remarcat la feina que ja fa l'Ajuntament en diferents fronts per aconseguir, per exemple, sentències més dures pels casos de furt, que és un dels delictes que ha crescut més a Barcelona, o baralles amb armes.

El comissionat ha assegurat que la junta local de seguretat es reunirà a mitjans d'octubre i que abordarà les baralles amb arma blanca i ha demanat, també, implicació a Interior per incrementar la presència policial al carrer. "No volem impunitat a Barcelona", ha defensat, "Estem al costat dels veïns i comprenem com es poden sentir", ha insistit i ha reiterat que ja s'ha parlat amb Interior per tenir més agents a la ciutat i també amb judicatura i fiscalia per aconseguir penes "més ràpides i contundents" per baralles amb armes "clarament il·legals".

Recasens ha admès que, des de fa uns mesos, hi ha un repunt d'aquest tipus de baralles i que això té a veure amb la situació que s'ha viscut al Govern -amb l'aplicació del 155- i amb la problemàtica del narcotràfic.