Barcelona farà una prova per reduir un 30% l'impacte d'aigües residuals a les platges quan plou

Barcelona farà una prova pilot a escala real d'un nou sistema de gestió de la xarxa de clavegueram urbana que inclourà un sistema dedicat a reduir els vessaments d'aigües residuals no tractades a les platges quan plou. Segons ha explicat l'Ajuntament, es preveu reduir un 30% l'impacte dels abocaments per millorar així la qualitat de les aigües a les platges durant i després dels episodis de pluja. La prova, que començarà al setembre, estarà encapçalada pel centre tecnològic Eurecat, en el marc del projecte LIFE iBATHWATER.

Segons el responsable de tecnologia de l'aigua d'Eurecat, Xavier Martínez, el projecte tindrà "un impacte directe a les platges i ajudarà a millorar més d'un 10% d'aigües de bany que no es consideren excel·lents", a més de contribuir "a mantenir la qualitat en temps de pluja". "Les platges són un actiu molt important en ciutats com Barcelona i tenen una repercussió tant en l'economia local com en la indústria turística", ha afegit la coordinadora del projecte, Laia Cases.

Els claveguerams poden ser unitaris –és a dir, transporten aigua residual i aigua d'escolament en un únic sistema de canonada– o poden ser separatius –on hi ha unes canonades que transporten aigua residual i unes altres la d'escolament–. Els unitaris transporten les aigües residuals i d'escolament a les plantes de tractament abans de ser abocades als medis receptors, com poden ser les platges o els rius. Però durant els episodis de pluges intenses o prolongades, les aigües transportades poden superar la capacitat del sistema i es poden desbordar. Aleshores, les aigües residuals no tractades arriben a les zones de bany i poden suposar un risc per a la salut humana.

Per evitar-ho, el projecte iBATHWATER, finançat pel programa LIFE de la Unió Europea, se centrarà a demostrar l'eficiència de la gestió integral amb l'objectiu de reduir l'impacte dels vessaments d'aigües residuals no tractades quan plou. Amb aquesta finalitat, es comprovarà si la xarxa de clavegueram de Barcelona es pot gestionar de manera més eficient, per disminuir l'impacte de les aigües residuals al medi natural i millorar la qualitat de les platges en els períodes de contaminació.

El pressupost del projecte, que es farà simultàniament a Berlín per millorar la qualitat dels rius de la ciutat, és de 2.274.164 euros, el 60% dels quals corresponen a finançament de la UE, i s'executarà des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2021. La iniciativa liderada per Eurecat compta amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona, ADASA Sistemas, Barcelona Cicle de l'Aigua i el Centre de Recerca de l'Aigua de Berlín.