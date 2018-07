Barcelona tanca 2.355 pisos turístics il·legals

L'ofensiva de l'Ajuntament de Barcelona s'ha traduït des del juliol del 2016 en l'ordre de tancament de 4.148 pisos il·legals. D'aquests, s'ha comprovat amb les reinspeccions que 2.355 ja no operen, segons ha informat aquest matí la regidora d'Ecologia, Mobilitat i Urbanisme, Janet Sanz, en una roda de premsa conjunta amb el regidor de Turisme, Agustí Colom, i els regidors de l'Ajuntament de Sevilla i Santiago de Compostel·la Antonio Muñoz i Marta Lois, respectivament, que s'han sumat a una campanya publicitària contra els pisos turístics il·legals i estan adoptant mesures similars.

Tot i que no saben dir quants pisos il·legals encara estan funcionant, Sanz ha celebrat que "la xifra és més a prop de zero que mai" i ha insistit en la "política de tolerància zero" que du a terme l'Ajuntament contra aquesta pràctica. "Hem aconseguit que col·labori fins i tot l'empresa que no volia col·laborar, que és Airbnb", ha afegit Sanz.

Uns cent inspectors treballen per internet i al carrer a la recerca de pisos turístics il·legals. Gràcies a la seva feina, s'han imposat 5.503 sancions, amb unes multes mínimes, per llei, de 60.000 euros, tot i que es poden reduir si es paguen ràpidament o en funció de la situació personal de cada persona sancionada.