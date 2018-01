Benvinguts (o no) a la lliga dels barris més rics

La lliga de les rendes familiars ha patit un triple ascens: els barris de la Barceloneta, Montbau i el Camp de l’Arpa del Clot han abandonat la classe baixa i han pujat de categoria. Ja són classe mitjana. En conèixer la notícia, els veïns afectats no van sortir corrents a buscar una ampolla de cava per celebrar-ho. Més aviat feien cara de circumstàncies: “Això és per culpa dels preus dels lloguers”, va lamentar de seguida l’Anna Puig, que té una botiga de tes al carrer Rogent, en ple Camp de l’Arpa del Clot. I és que pujar de classe baixa a classe mitjana és una bona notícia, però també té els seus inconvenients.

“Segurament hi han influït diferents factors”, apunta el secretari de l’Associació de Veïnes i Veïns del Clot - Camp de l’Arpa, Miquel Catassús, convençut que la gentrificació n’és un. “El preu dels lloguers ha pujat molt al barri i ha acabat expulsant gent de tota la vida”, lamenta. Segons aquesta teoria, els pisos que els veïns de sempre no poden pagar passen a mans de ciutadans que provenen d’altres barris més benestants. Alguns d’aquests nous veïns, alhora, poden haver sigut expulsats dels seus barris, com Sant Antoni o el Poble-sec, on s’estan vivint fenòmens similars.

“A la meva botiga hi entren clients nous, normalment joves, que venen de barris més moderns”, explica la venedora de tes, que coincideix amb la tesi de Catasús. També ha notat que cada cop hi ha més clients estrangers, que són els més esperats a la seva botiga perquè són capaços de comprar “mig quilogram de te cada cop que entren”.

Pròxims a la Sagrada Família

Un dels veïns estrangers que viuen al barri és el Jan Hamminga, d’origen holandès. “Els restaurants del barri han millorat, se n’han obert de nous i diferents”, celebra. Hamminga també creu que la proximitat del barri amb la Sagrada Família juga un paper important en la millora econòmica. “Cada cop hi ha més turistes que s’atreveixen a sortir de la ruta establerta per la Sagrada Família i també hi ha més pisos del barri a Airbnb”, destaca.

Aquesta arribada de turistes al barri, com l’ascens a la classe mitjana, també té dues cares de la moneda: es gasten més diners al barri -per a joia dels comerciants- però provoquen que els preus dels pisos augmentin i poden representar una amenaça per als veïns de tota la vida, que tenen menys recursos. Al cap i a la fi, de què serveix que millori el barri si tu no hi pots pagar un lloguer i te n’has d’anar? Aquesta contradicció fa anys que provoca debats en el si de l’Ajuntament i ha sigut especialment difícil al districte de Ciutat Vella, el més dens de la ciutat i on, gairebé per definició, desembarquen tots els problemes que després arribaran als altres barris.

Entre la Gran Via i la Meridiana

El Clot i el Camp de l’Arpa són en realitat dos barris diferents. Tots dos són entre la plaça de les Glòries i Sant Martí de Provençals, però el primer s’ubica entre la Meridiana i la Gran Via, mentre que el segon s’enfila per sobre de la Gran Via. La separació dels barris, però, és més administrativa que real. L’Anna Puig, per exemple, viu a tocar de la Verneda però treballa al cor del Camp de l’Arpa, en ple carrer Rogent, una de les principals artèries comercials d’aquest barri nouvingut a la classe mitjana. En aquest carrer, on es barregen algunes botigues modernes amb les merceries de tota la vida, encara s’hi poden veure nens empaitant una pilota.

L’ascens de categoria marca una tendència en aquests tres barris i, clarament, és positiva, però si la transformació no va acompanyada de mesures que garanteixin l’accés a l’habitatge dels veïns seran uns altres els que brindin amb cava.