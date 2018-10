La fi del canvi d'hora s'ajorna: la UE s'inclina per deixar-ho per al 2021

Els governs necessiten més temps. La comissària europea de Transport, Violeta Bulc, ha sortit de la reunió informal que ha mantingut amb els ministres de Transport dels diversos estats membres amb la clara sensació que "els estats necessiten més temps" per arribar a una solució conjunta. De fet, la presidència austríaca de la Unió Europea (UE) ja va enviar divendres una carta a la Comissió perquè s'estudiés ajornar la mesura fins al 2021 i no es fes el 2019, com s'havia anunciat inicialment. La Comissió ha acceptat donar aquest temps als països membres.

I malgrat que Bulc ha insistit que al desembre hi haurà un pronunciament definitiu sobre com i quan es resol aquesta polèmica, la petició de la majoria dels països –que són els que finalment ho han d'implementar– és que s'ajorni fins al 2021 perquè es pugui arribar a un acord i "harmonitzar" les zones horàries de la Unió. Al desembre, doncs, es decidirà si s'elimina per sempre el canvi d'hora o si es fixa una altra data per a la decisió.

Diversos ministres d'aquest ram s'han pronunciat en aquesta línia a l'entrada de la reunió celebrada a Gaz (Àustria). El titular danès, Ole Birk Olesen, per exemple, ha reclamat obertament més temps: "Necessitem un debat ampli que a Dinamarca encara no hem tingut, necessitem més temps per aconseguir-ho i no és realista fer el canvi l'any que ve", ha dit.

En el cas d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez ja va dir que demanaria un informe d'experts que després portaria al Congrés de Diputats per a una votació.

La proposta dels països

El ministre de Transport austríac, Norbert Hofer, ha explicat que per prendre una decisió com aquesta calen estudis i arribar a una solució "consensuada". Ha aclarit que hi ha tres països escèptics al canvi d'hora, com Anglaterra, però també ha explicat que s'ha proposat la designació d'un coordinador per assegurar que el canvi sigui "harmonitzat". A més, la comissària europea ha recordat que no es tracta d'una imposició, sinó que cada país tindrà la llibertat d'implementar finalment la mesura.