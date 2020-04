Buch assegura que Protecció Civil "no té coneixement" de com ha de repartir mascaretes a la població

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat que Protecció Civil "no té coneixement" de quantes mascaretes ha de repartir entre la població.

El conseller ha recordat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va indicar que serien els serveis de Protecció Civil els que repartirien mascaretes entre la població a partir de dilluns, quan s'acabi el confinament total i els treballadors de serveis no essencials es puguin reincorporar als llocs de treball.

No obstant això, Protecció Civil, que a Catalunya depèn del departament d'Interior de la Generalitat, no té coneixement de com ha de ser aquest repartiment, segons Buch. "No sabem ni on són, ni quantes ens en toquen, ni amb quin sistema s'han de repartir ni amb quin personal", ha comentat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

El conseller ha demanat als ciutadans que prenguin mesures per crear "barreres" i, si no tenen mascaretes, que facin servir altres mesures. A més, ha afirmat que el departament de Salut publicarà "tutorials" perquè la gent se'n pugui fer.

Buch creu que les decisions preses per l'administració de l'Estat són "fruit de la improvisació" i generen "incertesa", com demostra el fet que Sánchez decidís aixecar una part del confinament a partir de dilluns sense consultar el seu comitè d'experts. "No entraré en quina estratègia segueix [el govern espanyol], però no és la dels experts ni dels metges, que és la que segueix el Govern", ha dit.

"Vam veure el president Pedro Sánchez donant a entendre que el dia 13 d'abril tothom havia d'anar a treballar", ha dit Buch, que ha afegit que, malgrat aquest anunci, estan "caient amb comptagotes" mesures de signe contrari, com per exemple la decisió del govern espanyol de mantenir tancades les fronteres amb Portugal i França: "Per què les fronteres sí, però s'ha d'anar a treballar?"

Buch ha dit que l'executiu català "no es pot estar quiet" i ha d'actuar per evitar que l'epidèmia es continuï estenent, malgrat que el govern espanyol "va decidir laminar les competències de les comunitats autònomes".

Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha dit al Via lliure de RAC1 que encara no tenen ni "confirmació ni certesa" que a partir de dimarts es reparteixin mascaretes al transport públic. De fet, el conseller ha indicat que la mesura anunciada pel ministeri de Sanitat els va arribar "per sorpresa".

"Qualsevol arribada i repartiment de material es farà per l’ATM, on hi ha les diverses administracions i els operadors. Jo soc el president de l’ATM i encara no sabem res", ha apuntat. Calvet ha dit que des del Govern es demana allargar el confinament: "El Govern de la Generalitat continua demanant que no hi hagi desconfinament. Un desconfinament precipitat ens pot portar a un reconfinament més endavant, i això seria nefast".

Sobre la manera de mantenir la distància de seguretat a partir de dimarts en el transport públic, el conseller ha avisat que "serà molt difícil". "Per això demano pròrroga del confinament total. Reforçarem l’hora punta, però serà molt difícil mantenir les distàncies, haurem de fer una crida perquè la població s’autorreguli. No podem fer que es mogui molta més gent, no hi ha manera humana de mantenir les distàncies. Hauríem de rematar la feina", ha conclòs.