Buch considera que l'actuació policial a la comissaria de Cornellà va ser "adequada" i "proporcional"

"Es va ajustar al nivell de perill" i "la proporcionalitat va ser adequada". Així ha descrit el conseller d'Interior, Miquel Buch, l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra en abatre l'home que va intentar atacar ahir els agents a la comissaria de Cornellà amb un ganivet. Buch, que ha comunicat que treballen amb la hipòtesi que el ganivet no fos visible quan l'home va picar a la porta de la comissaria, considera que "s'ha de felicitar" els agents per "la rapidesa de l’actuació policial per neutralitzar l’atac", ja que els agents "han d’actuar d’una manera molt àgil i valorar quin és el nivell de perill" per actuar mesurant "la proporcionalitat de cada moment".

El conseller d'Interior ha reiterat a RAC1 i a Catalunya Ràdio que les recomanacions que van fer a les altres comissaries i als altres cossos policials són les habituals, però que calia "recordar que la policia és objectiu terrorista i s’han de prendre totes les precaucions". També ha reconegut que el cos "amb una alerta de 4 sobre 5" no se sent "tranquil".

Buch s'ha mostrat respectuós amb el secret de sumari i no ha especificat què es va trobar a casa de l'home ni quines són les possibles motivacions de l'atac, però ha dit que s'hi van trobar "eines tecnològiques" que necessiten temps d'investigació. El conseller ha informat que els Mossos lideren la investigació i que avui traspassaran la informació a tots els cossos i forces de seguretat al CITCO, convocat a Madrid de manera extraordinària.

Acusacions creuades

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), a través del seu portaveu, David Miquel, va insistir en que la resposta de l'agent en càrrec "era l'única reacció possible" i que "amb el terrorisme yihadista el diàleg no val". També va lamentar no disposar de pistoles elèctriques, tal i com havien demanat, amb les que podria haver "inhabilitat" i "interrogat" l'atacant.

L'últim en sumar-se a les declaracions ha estat el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, que ha titllat de "falta de previsió de qui tenia el control de la comissaria" l'escena que es va viure ahir a a Cornellà. Tot i això, Revilla ha apuntat en declaracions a RNE que no li sembla un fet "que hagi de preocupar-nos com sí van fer els atemptats de Barcelona i Cambrils".