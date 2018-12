Buch relativitza l’alerta terrorista i li dona "la importància de totes les amenaces"

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha relativitzat l’amenaça terrorista que es va fer pública ahir, segons la qual els Mossos estan investigant una alerta en relació a un home que planejaria un atropellament massiu per Nadal a Barcelona. En una entrevista a ‘El món a RAC1’, Buch ha assegurat que cal "extremar la seguretat", però li dona "la importància de totes les amenaces". "Els cossos dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana estan treballant en aquesta amenaça i totes les que tenim", ha garantit el conseller, que ha puntualitzat que aquest cas "és una mica diferent" a causa del tuit que va fer el departament d’Estat dels Estats Units, en què recomanava als seus ciutadans evitar el centre de la capital catalana, que "li va donar molta publicitat".

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel - State Dept (@TravelGov) 23 de desembre de 2018

Davant de l’alarma, Buch ha explicat que "s’intensifica el pla antiterrorista, que ocupa moltes hores dels Mossos totes les setmanes de l’any i no només ara", i ha destacat la importància d’estar al CITCO, del qual la policia catalana forma part des del setembre d’aquest any, per tenir "més informació i molta més influència". Pel que fa a l’alerta antiterrorista, que ara mateix està en 4 sobre 5, el conseller ha explicat que es mantindrà en aquest grau, que "ja és molt elevat". Malgrat les dates nadalenques, ha fet una crida a "viure normalment" tot i les amenaces: "Cometríem un error si comprem la por que volen infligir sobre els europeus".

540x306 Un agent dels Mossos d'Esquadra, a la Rambla (Barcelona). / FRANCESC MELCION Un agent dels Mossos d'Esquadra, a la Rambla (Barcelona). / FRANCESC MELCION

En el mateix sentit s’ha expressat en una entrevista a Catalunya Ràdio el vicepresident del govern català, Pere Aragonès, en què ha fet una crida a la calma. Des de l'Ajuntament de Barcelona han reconegut també que l'amenaça terrorista "existeix", però la quarta tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha remarcat que s'està "controlant" i que els diferents cossos policials estan "coordinats per evitar que s'acabi produint".

La "professionalitat" dels Mossos el 21-D

Miquel Buch ha celebrat la "professionalitat" dels Mossos d’Esquadra durant les protestes del 21-D a Barcelona davant de "l’amenaça" del govern espanyol d’"arribar a perdre la competència de la seguretat" si la jornada "no anava bé". Els reforços enviats per l’Estat "no van fer falta", ha subratllat. El titular d’Interior ha valorat l’operatiu com a "exitós" i ha matisat que "ni al conseller ni a la policia li agrada haver de fer servir l'ús de la força", però ha explicat que els agents "han d'actuar" quan "una immensa minoria de catalans" pretén "utilitzar la violència". Buch s'ha mostrat, a més, "orgullós" dels manifestants independentistes que es van encarar a alguns violents per tal que no trenquessin el cordó policial.

Pel que fa a les actuacions polèmiques que han sorgit de la jornada de protestes contra la celebració del consell de ministres a Barcelona, Buch ha garantit que " els protocols interns funcionen i existeixen" en cas que algun agent s'hagi "extralimitat". Sobre el fet que un mosso digués "idiota" a un manifestant, ha dit que "no hauria de ser normal" i ha assegurat que "s'ha d'investigar i actuar".

2.000 agents menys dels que calen

Buch també s'ha referit a les reivindicacions laborals que demana el cos de la policia catalana, que, malgrat que continua el conflicte, va fer una treva per l'operatiu del 21-D . El titular d'Interior ha identificat el Procés i la "voluntat d'alguns partits de polititzar la policia" com dos dels motius pels quals els Mossos tenen una "enorme pressió", a més de la "realitat laboral". "Hem estat sis anys seguits sense promocions –ha lamentat Buch–, l'estat espanyol no ens en deixava fer. Tenim 2.000 agents menys dels que ens pertocaria". El conseller ha assegurat que empatitza amb les queixes de la policia i ha explicat que "12 dels 15 punts" que reivindiquen "estan resolts".