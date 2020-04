Vergés: "El govern espanyol no ha enviat cap test ràpid a Catalunya"

"Amb 93 anys es pot vèncer el coronavirus, n'hem tingut exemples a la Seu d'Urgell. Farem tot el que sigui necessari, demanem màxim respecte pel criteri clínic i professional", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, quan li han preguntat sobre els criteris mèdics que prevalen a l'hora de decidir quins pacients amb covid-19 poden ser intubats. "Els criteris clínics sempre prevalen, ara i sempre. Els metges tenen potestat per fer el diagnostic de la situació. Sempre defensaré la pràctica clínica professional", ha argumentat la consellera.

Durant la roda de premsa s'ha insistit molt en aquesta qüestió, sobretot arran de l'informe del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) per ajudar els professionals sanitaris en la presa de decisions quan han d’atendre un malalt de covid-19 amb insuficiència respiratòria aguda al seu domicili o en una residència. En el document s'especifica que els pacients a partir de 80 anys rebran "només oxigenoteràpia amb mascareta reservori d’alta concentració" i si no hi ha millora després de 15 minuts es pot "considerar tractament de confort" amb morfina, i no es preveu per a aquests pacients l’ús de ventilació mecànica intensiva.

"Sempre preval el criteri clínic per a cada persona. No hi ha malalties, sinó persones amb malalties, i els condicionants de les persones també intervenen", ha afegit Vergés: "No dubto de cap professional, ell decidirà el millor per a cada persona en funció del seu estat i els seus condicionants".

Vergés ha anunciat que el "govern espanyol no ha enviat cap test a Catalunya". En canvi, la responsable del departament de Salut ha dit que segurament demà dijous ja es podran utilitzar 25.000 tests ràpids que va obtenir la Generalitat paral·lelament i que ja han estat validats.

D'altra banda, la consellera ha obert la porta a contractar personal sanitari de fora i ha explicat que es continua treballant en la construcció d'un hospital de campanya a Sabadell. Vergés ha negat que no s'autoritzés l'exèrcit espanyol en la construcció d'aquest espai, sinó que es va decidir per qüestions tècniques substituir les tendes de campanya que portava l'exèrcit per col·locar dins del pavelló per panells més robustos, còmodes i fàcils de netejar.

No abaixar la guàrdia i transport gratuït

"Demanem que no s'abaixi la guàrdia", ha reclamat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la compareixença diària per fer balanç de la situació que es viu a Catalunya. La representant de l'executiu català ha posat l'exemple d'Itàlia per referir-se a la necessitat de continuar amb un confinament total. "A Itàlia també va passar, van sortir dades positives, la gent es va confiar i hi va haver efecte rebot. Demanem que no s'abaixi la guàrdia. Encara que les dades puguin fer-nos sentir més optimistes, el confinament total és molt important", ha dit Budó.

En la compareixença s'ha anunciat que, a partir de dijous, tot el transport públic que depèn directament de la Generalitat sigui gratuït. Per tant, Ferrocarrils i busos interurbans se sumen a metro, tram i busos, serveis que l'Autoritat del Transport Metropolità ja va anunciar que serien gratuïts fins al 9 d'abril.

La portaveu ha tornat a carregar amb força contra les mesures del govern espanyol per combatre la crisi del covid-19. "Estan arribant tard i són insuficients, ho diuen patronals, sindicats, empresaris i les persones afectades", ha dit Budó, que ha criticat unes mesures que comporten "l'endeutament de les famílies en lloc d'endeutar-se el govern espanyol". En aquest sentit, la portaveu del govern ha insistit en les peticions del Govern a Pedro Sánchez: "Seguim demanant una renda bàsica universal. Seguim demanant una injecció de liquiditat a l'economia i un suport als autònoms i pimes mitjançant crèdits. Demanem la suspensió de quotes i impostos, que s’elimini l’objectiu de dèficit i el sostre de despesa. Demanem agilitzar la burocràcia".

L'executiu català ha creat un portal market place per connectar diferents empreses que tinguin diferents capacitats i tecnologia per fabricar material sanitari. Fins ara, més de 1.100 empreses s'hi han registrat i 600 ja estan validades.