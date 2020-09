Troben sa i estalvi el nen de 12 anys desaparegut a Sant Quirze Safaja

Els Bombers de la Generalitat han comunicat aquesta tarda que han trobat "sa i estalvi" el nen de 12 anys que divendres a la nit va marxar de casa a Sant Quirze Safaja (Moianès) i no hi va tornar. L'adolescent va marxar amb una motxilla i unes galetes per menjar, segons recull l'ACN, i aquesta tarda un ampli dispositiu de Bombers de la Generalitat i altres cossos d'emergències han rastrejat la zona. El suipositiu ha localitzat el nen aquesta tarda en bon estat de salut però una mica espantat.

L'operatiu havai començat cap al migdia amb el centre de comandament situat a la masia de Serracarbassa, en plena serra de Barnils i al nord del terme municipal. Setze dotacions terrestres dels Bombers, un helicòpter, dues unitats canines i patrulles dels Mossos participen el rescat. Pels volants de tres quarts de tres de la tarda, els Bombers han trobat la motxilla del noi.