"Els CAP necessitem més recursos i personal, els gestors no són suficients"

El departament de Salut ha incorporat l'última setmana uns 500 agents covid repartits en cadascun dels més de 400 centres d'atenció primària que hi ha a Catalunya. Un reforç de personal que ha de servir per alleugerir la càrrega de treball del personal sanitari, però els professionals adverteixen que no n'hi ha prou. "Tota ajuda és benvinguda, però el reforç dels gestors covid no és suficient, ni de bon tros", subratlla de manera rotunda el vicepresident del Col·legi de Metges i director del CAP Sardenya de Barcelona, Jaume Sellarès.

Des de l'inici de la pandèmia, els CAP treballen sota molta pressió. Un cop passat el pic dels contagis, han hagut de recuperar les visites anul·lades, atendre les noves, assumir part de les tasques dels hospitals –que van haver de derivar determinades consultes i encara no les han recuperat–, fer seguiment de les residències i les proves PCR. "I fer el test no és només posar el palet al nas. És preguntar al pacient com es troba, pels símptomes, explicar-li les indicacions, resoldre els dubtes i temors que pugui tenir per la seva situació personal, fer el llistat dels seus contactes de risc", relata Sellarès, que afegeix: "I, de vegades, el positiu implica haver d'activar els serveis socials per assegurar-te que tindrà algú per fer-li la compra o per si li poden oferir un espai perquè no pot aïllar-se a casa seva".

Per al director de l'Àrea Bàsica de Salut de Roses, Robert Brunet, l'arribada dels gestors ha suposat un "alleugeriment": "Ens han tret molta tasca que havíem de fer els metges i infermeres i, sobretot, el més farragós era fer el llistat dels contactes estrets". La metge del CAP Onze de Setembre de Lleida i vocal de la junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Mònica Solanes, reconeix que han "percebut l'ajut dels agents" però que continuen tenint "moltíssima feina lligada al covid".

En aquest sentit, lamenta que les tasques pel coronavirus els treuen tant de temps que no poden fer "els estudis i el seguiment que requereixen certes patologies". "O, amb col·lectius de risc com la gent gran, no podem ser tan proactius com abans perquè estem massa ocupats. I ens preocupa molt que amb el temps hi haurà persones amb situació de salut que s'haurien d'haver atès temps enrere, però que no ho hem fet perquè no hem donat a l'abast".

Deures pendents

De fet, tant per a Solanes com per a Sellarès els CAP necessiten tenir la plantilla al 100%: una part del personal està de vacances i no s'ha pogut substituir perquè "no és fàcil trobar metges ni infermeres", segons apunta el vicepresident del Col·legi de Metges. Per això creu que "és el moment de valorar quins altres perfils, com nutricionistes o psicòlegs, es podrien incorporar en l'atenció primària" perquè els ajudin amb feines o tasques determinades.

Una altra branca que cal reforçar és la tecnològica. "Hi ha moltes aplicacions per fer que la feina dels rastrejadors sigui molt més àgil, però encara no han decidit quina aplicació volen fer servir", diu el director del CAP Sardenya en referència al departament de Salut. A més, també critica que "a dia d'avui, el sistema informàtic que utilitzen els rastrejadors no funciona al 100%": "Hi ha petites mancances, com que no incorpora la història clínica. O ens hem trobat amb rastrejadors que no feien trucades perquè no els arribava la informació dels contactes, i els CAP estaven trucant a tothom i, de vegades, fins i tot es duplicava la feina".

I és que perquè funcioni el sistema de rastreig és imprescindible que funcionin tots els elements que el componen, sosté Sellarès. "És com l'engranatge d'un rellotge, necessites que totes les rodetes funcionin bé. Perquè no serveix de res tenir molts rastrejadors si després falla el sistema informàtic", recalca.

Una sèrie de mancances i errades que el Col·legi de Metges adverteix que s'han de solucionar abans que s'acabi l'estiu. "No sabem com ens ho farem a la tardor, però tindrem molta pressió: la campanya de vacunació de la grip, la dificultat de diferenciar la grip del covid, els nens tornaran a l'escola amb el que pot representar d'augment de la demanda assistencial... Serà una situació molt complicada i ara mateix no sabem com anirà", admet amb to de preocupació.